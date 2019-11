Sécurité sociale : Transparence dans la gestion des œuvres sociales

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Hassan Tidjani Haddam, a souligné, hier, l'importance d'une «plus grande transparence» dans les activités de œuvres sociales destinées aux travailleurs et aux employés du secteur de la Sécurité sociale, en les soumettant à des «mesures strictes».

Le ministre, qui a procédé, avec le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité sociale, Mustapha Ghalmi, à l’installation de deux commissions de surveillance de la gestion des services sociaux, a déclaré que cette initiative visait à «donner une plus grande transparence aux activités sociales et culturelles offertes aux travailleurs de la Sécurité sociale», soulignant qu'il s'agissait de la commission nationale des marchés, et de la commission nationale d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

L’installation de ces deux commissions «permettra d’asseoir les principes de concurrence loyale et d’égalité entre les candidats, et évitera toute préférence dans l’octroi du marché lancé par la commission nationale de gestion des œuvres sociales», a expliqué le ministre.

M. Tidjani Hassan Haddam a souligné, dans le même ordre d’idées, que la «question de la gestion se trouve confrontée à des changements importants chez les acteurs sociaux», ce qui nécessite «la révision de son organisation, pour que l’entreprise puisse mobiliser ses ressources humaines en tant que facteur clé de son développement».

M. Haddam a indiqué que les fonds des œuvres sociales du secteur sont, «avant tout, les fonds des travailleurs et sont orientés vers l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui oblige les organismes chargés de leur gestion à respecter le règlement en vigueur». Dans ce contexte, le ministre a déclaré que «l'adoption de ces mesures est le résultat d'un dialogue social efficace au niveau du secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, dans lequel s'inscrit l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité sociale et des organismes employeurs concernés».

Il a souligné que «l'amélioration de la situation des travailleurs du secteur est l'une des préoccupations les plus importantes, qu'il souhaite concrétiser avec les partenaires sociaux, tant en termes d'amélioration des conditions de travail que de diversification des services offerts par les commissions de services sociaux», et ce en «améliorant le vécu des travailleurs dans tous les domaines».

À cet effet, M. Haddam a appelé tous les organismes placés sous la tutelle à «activer la procédure visant à plus de transparence dans la gestion des services sociaux».

Pour sa part, M. Ghalmi a souligné que cette démarche «vise à améliorer et à développer les services sociaux en faveur des travailleurs des organismes de Sécurité sociale, en toute transparence et le strict respect de toutes les procédures en vigueur dans le secteur».

Le même responsable a ajouté que l'intérêt d'adapter les organes de contrôle de gestion des services sociaux destinés aux travailleurs du secteur de la Sécurité sociale «est le résultat d'une initiative de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité sociale, qui a reçu une réponse positive de la tutelle, qui a à son tour donné les instructions nécessaires aux organismes de Sécurité sociale, pour qu'ils répondent à toutes les exigences techniques de cette opération».

Soulignons, enfin, que les résultats des approches adoptées par les organismes de Sécurité sociale avec la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité sociale et de la solidarité ont été présentés, lors de cette rencontre, dans le but de définir des mesures communes dans le domaine de la gestion des caisses de Sécurité sociale.

Salima Ettouahria