Gestion des risques industriels : Formation au profit des officiers de la Protection civile

Une session régionale de formation d'officiers de la Protection civile sur la maîtrise de la gestion des risques industriels a débuté, avant-hier à Mostaganem.

Cette rencontre, qui regroupe des officiers de pas moins de 10 wilayas de l'ouest et du centre-ouest du pays, a pour but d'étudier et d'approfondir les connaissances des sapeurs-pompiers sur les risques industriels, tels les produits chimiques et biologiques, ainsi que leur traitement, a révélé le directeur de wilaya de la Protection civile, à l'ouverture de la session, cité par l’APS.

La DGPC accorde une «grande» priorité au développement technologique des études des risques, a affirmé le colonel Abdelhamid Zighed, ajoutant que le dispositif comporte du matériel spécialisé contre ces risques, notamment des camions, pour «faciliter» l'intervention dans ce genre de cas.

D’une durée de cinq jours, cette session de formation entre dans le cadre du renouvellement des connaissances, pour faire face aux catastrophes industrielles qui peuvent toucher des zones d'habitation et avoir des conséquences dramatiques. Elle comporte des cours sur l'aspect théorique, pratique et opérationnel, encadrés par des officiers de la Direction générale de la Protection civile.

Pour rappel, Alger a récemment abrité la 4e réunion africaine des DG de la Protection civile, pour fixer un nouveau cap sur la formation et «engager une réflexion sur les nouvelles stratégies de la Protection civile face aux risques de catastrophes naturelles, industrielles, et ceux liés aux changements climatiques».

Ainsi, durant deux jours, une vingtaine de représentants de haut niveau des États membres africains de l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), en plus des représentants des différents corps de sécurité, ont participé aux travaux de cet important événement biennal, au niveau de l’Unité nationale d’intervention et d’instruction (UNII) de Dar El-Beida. Il s’agit, par les interventions et communications, d’outiller les acteurs de la Protection civile, pour mieux affronter les risques de catastrophes naturelles et industrielles. Présidant l’ouverture de la séance, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locale et de l’Aménagement du territoire avait affirmé que l’Algérie a été «parmi les premiers» États à attirer l’attention des pays africains sur l’importance de mettre en place des stratégies de prévention et de gestion des crises, en adoptant les recommandations des l’OIPC. Salaheddine Dahmoune avait par ailleurs tenu à préciser que le corps de la Protection civile en Algérie bénéficie d’une «très bonne» réputation par rapport à la qualité de formation des effectifs et du matériels mobilisés, lesquels ont permis aux acteurs de la Protection civile algérienne de venir en aide et d’apporter leur expérience acquise dans les différents endroits du monde où des catastrophes ont été enregistrées.

«Le choix de l’Algérie, pour l’organisation de cette rencontre illustre la reconnaissance et la satisfaction de l’OIPC quant au rôle fondamental qu’exerce l’Algérie au sein du continent africain», s’était-il réjoui.

Sami Kaidi