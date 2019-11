Oran : Réception de 2.200 logements AADL en décembre

L’exécutif local a apporté les dernières touches à la finalisation de l’opération de réception de 2.200 logements formule Aadl dans le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana à Misserghine, prévue en décembre prochain. Ceci a constitué le principal point inscrit à l’ordre du jour de la réunion présidée, hier, par le wali d’Oran M. Djellaoui Abdelkader au siège de la wilaya et ayant réuni l’ensemble des responsables concernés directement par la gestion des projets de l’habitat. A ce propos, le directeur de l’urbanisme a présenté un rapport sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement extérieur des cités abritant les 2.200 unités Aadl en voie de réception. Lors de cette réunion, l’exécutif local a examiné l’avancement des procédures administratives inhérentes au choix des entreprises qui seront chargées de la réalisation des travaux extérieurs, et pour lesquels une enveloppe financière de 1,8 milliard DA a été dégagée. Cela concerne en premier lieu un programme de 10.000 unités dont la distribution est prévue en 2020, ont indiqué les responsables de la wilaya. Afin d’éviter que l’opération n’accuse un retard, le wali a ordonné l’élaboration des cahiers des charges dans un délai ne dépassant pas les 15 jours. Le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana abrite un immense chantier de construction de 50.000 unités toutes formules confondues dont 4.000 logements formule Aadl. L’exécutif local a mis en place un nombre de mesures visant à améliorer et accélérer la cadence de mise en œuvre des programmes d’habitat en cours. L’on saura, par ailleurs, que le programme de 250 logements LPA réparti entre les localités de Hassi Mefssoukh et Benfriha est en cours de livraison. Les 125 unités de Benfriha ont été achevées. Quant aux 125 logements de Hassi Mefssoukh, la construction est terminée, en attendant les VRD et leur raccordement au site, a-t-on précisé. Pour ce qui est des programmes LSP, le dernier projet de cette formule comprenant 50 unités dans la commune d’El Karma sera livré dans les prochaines semaines. A savoir que 100 logements de cette même formule ont été distribués en décembre 2018.

Amel Saher