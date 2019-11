Université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou : Le Pr Smaïl Daoudi nouveau recteur

Le professeur en neurologie, Smaïl Daoudi, a été installé, hier, comme nouveau recteur de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO), en remplacement du professeur Ahmed Tessa, qui a occupé le même poste depuis quelques années.

La cérémonie d’installation du professeur Daoudi a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Seddiki Mohamed Salah-Eddine, en présence des vice-recteurs, doyens et autres personnels de l’UMMTO. Le nouveau recteur de l’UMMTO, professeur en neurologie, occupait avant sa nomination à la tête de cette université la fonction de chef de service neurologie et président du conseil scientifique du CHU Nedir- Mohamed. Dans un message, la direction du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a présenté ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès, dans sa nouvelle mission, au Pr Smaïl Daoudi, médecin chef de service neurologie du CHU, suite à sa nomination au poste de recteur de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, non sans rappeler que cette nouvelle « distinction » est venue juste après sa récente élection au poste de président du conseil scientifique du CHU Nedir-Mohamed. A l’occasion de cette installation, le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a reçu au salon d’honneur de la wilaya le SG du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Seddiki Mohamed Salah-Eddine, l’ancien recteur et son successeur, respectivement les Prs Ahmed Tessa et Smaïl Daoudi.

Bel. Adrar