Sommet mondial sur la population et le développement : M. Miraoui à Nairobi

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, participe, à partir d’aujourd’hui au Sommet mondial sur la population et le développement, à Nairobi (Kenya).

Lors de ce Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des parlementaires, des experts internationaux et des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales prendront part.