Vacances de la formation professionnelle : Alignées sur l’éducation nationale

Les vacances du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels seront alignées sur celles de l'Education nationale, a-t-on appris samedi dernier auprès du ministère concerné. La décision d'aligner les vacances de la Formation et de l'Enseignement professionnels à celles de l'Education nationale est intervenue suite à la «demande persistante» du personnel de ce secteur. Les formateurs et les stagiaires du secteur sortiront ainsi en vacances d'hiver le 19 décembre 2019 et rejoindront leurs établissements le 5 janvier 2020.