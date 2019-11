Conférence parlementaire régionale pour l’Afrique : Une délégation du Conseil de la nation en Afrique du sud

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prend part à Midrand (Afrique du Sud), à la Conférence parlementaire régionale pour l'Afrique consacrée à la question des réfugiés. Accueillie par le Parlement panafricain et organisée par l'Union interparlementaire, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur le thème «Apporter des réponses globales à la situation des réfugiés : pour des approches parlementaires efficaces», cette conférence régionale s'inscrit dans le contexte des activités de suivi du Pacte mondial sur les réfugiés adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2019 et du thème retenu par l'Union africaine pour l'année 2019, à savoir : «Les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées internes : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».

L'ordre du jour de la conférence prévoit des séminaires d'experts et des représentants du HCR sur le Forum et le Pacte des Nations unies sur les réfugiés. La délégation est composée du vice-président du Conseil de la nation, Malik Khediri et du sénateur Mohamed Benteba.