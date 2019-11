Logement : Les programmes seront réalisés par des entreprises algériennes

Le ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé, hier depuis Chlef, que la réalisation des prochains programmes de logement se fera par des entreprises algériennes. *

«Nous avons maintes fois réitéré que le programme de logements attendu au lancement, à l’avenir, sera réalisé par des entreprises algériennes", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya. "Les entreprises algériennes sont maintenant assignées au respect des délais de réalisation et des normes de qualité en vigueur", a-t-il ajouté. Soulignant, en outre, que son département ministériel "refuse catégoriquement tout retard dans les délais de réalisation des projets de logements confiés à des entreprises algériennes, desquelles il est actuellement exigé d’adopter le système de la double brigade (2x8 heures)", a-t-il soutenu. S’agissant des délais de réalisation des structures éducatives au niveau des ensembles urbains, M. Beldjoud a insisté sur l'"impératif de concrétisation des écoles primaires dans un délai n’excédant pas trois mois", tout en fixant un "délai de 7 à 12 mois pour la réalisation des CEM et lycées". Le ministre, qui a, également, assuré que l’action de son département s’appuie sur la "coordination des efforts de différents secteurs", a cité en exemple, la rentrée scolaire 2019/2020 qui fut "paisible", grâce notamment à la "réception de nombreuses commodités éducatives", a-t-il indiqué. Concernant la "qualité de réalisation", M. Beldjoud a mis en cause la responsabilité de nombreuses parties, dont "l’entreprise de réalisation, le bureau d’études, le promoteur du projet et même le citoyen", a-t-il estimé. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a procédé, à l’occasion, à l’inauguration d’une école primaire et d’un CEM au nouveau pôle urbain "El Hosnia", outre l’inspection des projets de réalisation de 2.000 logements AADL et d’une résidence universitaire (3.500+6.000 lits) dans la même région. M. Beldjoud s’est, aussi, rendu aux chantiers de réalisation de projets de logements AADL et de type promotionnels aidés dans les communes de Ténès, Ouled Farès, Oued Sly et El Karimia.