Barrages de Skikda : Plus de 3 millions m3 d’eau

Le volume d’eau emmagasiné dans les 4 barrages de la wilaya de Skikda a atteint 3,289 millions m3, durant les dernières 48 heures, à la faveur des dernières précipitations enregistrées dans cette wilaya, a-t-on appris hier auprès des services de la Direction des ressources en eau (DRE). Le chef de service de la rétention des eaux au sein de cette direction, Salim Zeghdoudi, a précisé à l’APS que la plus grande quantité d’eau a été recensée au barrage d’El-Kenitra, dans la commune d’Oum Toub, à l’ouest de la wilaya, où 2,284 millions m3 ont été enregistrés, avec un taux de remplissage de l’ordre de 60%.

La capacité de stockage de cet ouvrage hydraulique, qui assure l’alimentation en eau potable de plus de 341.000 âmes à travers les localités de Tamalous, Beni Oulbane, Bin El-Ouiden, Aïn Kechra, Boubalout et El-Ouldja, avoisine les 117 millions m3, ajoute le même responsable. Quant au volume du barrage de Beni Zid, d’une capacité de stockage théorique de 39,39 millions m3, il est estimé à 33,402 millions m3, soit un taux de remplissage de l’ordre de 85%, a souligné la même source, précisant que cette infrastructure hydraulique assure l’alimentation en eau potable à plus de 95.000 âmes, dans les communes de Collo, Beni Zid, Kerkera et Cheraia. D’une capacité de stockage de 116 millions m3, le barrage de Zit El-Amba, implanté dans la daïra d’Azzaba, à l’est du chef-lieu de wilaya, alimentant les communes de Djendel, d’Aïn Cherchar et de Sebt, a atteint un taux de remplissage de l’ordre de 82%, soit une quantité évaluée à 95,444 millions m3, a indiqué la même source.

Construit en 1928, le barrage de Zerdaza, d’une capacité de 16 millions m3, alimente les communes de Zerdaza, El- Harrouch, Aïn Bouziane et Medjaz Edchiche, a fait savoir M. Zeghdoudi, qui a signalé que le taux de remplissage de cet ouvrage hydraulique est évalué à 57%, ce qui a permis le stockage d’une quantité d’eau supplémentaire de 615.000 m3, pour atteindre un volume global de 9,5 millions m3.