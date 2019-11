Mascara : Fortes précipitations

Les premières précipitations de pluie de dimanche, accueillies avec la joie dans la wilaya de Mascara, sont également porteuses de bien de désagréments pour les habitants de certaines communes et quartiers, ainsi que quelques quartiers du chef-lieu ne sont guère logés à la même enseigne que les fellahs, et pour cause.

Ces fortes précipitations se sont traduites par le déversement des eaux de ruissellement qui, de tout temps, ont gêné leur circulation dans les rues des quartiers principaux de la ville, et cela faute de voies d’évacuation obstruées pour une grande partie. Ces rues à grande circulation sont devenues, en un laps de temps très court, des mares d’eau, voire de véritables cloaques de gadoue. Et dire que l’hiver est encore loin. Face à cette situation, les responsables locaux tentent encore de calmer les esprits et campent sur leurs positions. Les pluies qui se sont déversées sur l’ensemble de la wilaya de Mascara ont été accueillies donc avec une grande allégresse par la population, notamment les fellahs, les éleveurs, les maquignons, tant l’attente a été de courte durée comparé à pareille époque de l’année dernière, nous disent les plus avertis parmi cette frange des citoyens qui ont montré leur grande satisfaction pour la générosité et la clémence du ciel en cette fin de mois d’octobre, eu égard aux effets induits par cette pluie favorable à tout point de vue ; cela est le côté cour. Côté jardin, ces pluies ont mis à nu les carences en milieu urbain, dans les agglomérations et centres d’habitation, puisque les pluies ont engendré des inondations et les rues étaient presque impraticables, à l’exemple de la ville de Tighennif, où les rues et avenues sont devenues boueuses et certains axes ressemblaient beaucoup plus à des marécages qu’à autre chose. Un grand désarroi face à cette situation, où un minimum de sens des responsabilités aurait incité les responsables des services concernés à remédier à cet état de fait avant même l’arrivée des pluies ; les services de nettoiement et d’assainissement comme l’ONA et la Protection civile ont été très sollicités durant cette journée pluvieuse.

A. Ghomchi