Khenchela : Routes bloquées

Les premières neiges enregistrées dans la wilaya de Khenchela, dans la nuit de dimanche à hier, ont bloqué le chemin de wilaya (CW) 172 reliant les communes de Bouhmama et Kaïs, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des travaux publics. «La circulation a été bloquée dans la nuit du dimanche à hier, au niveau du CW 172, dans la région de Bouleghmane, en raison des fortes chutes de neige qui sont tombées dans la région ouest de la wilaya de Khenchela», a indiqué à l’APS, le directeur du secteur, Mourad Saaidi. Le même responsable a ajouté que les agents des travaux publics de Bouhmama sont intervenus, dès les premières heures de la journée d’hier, pour rouvrir à la circulation ce tronçon routier, soulignant que malgré la difficulté de circuler sur certaines routes rurales, aucun blocage n’a été enregistré au niveau du reste des routes nationales et chemins communaux.

De son côté, la direction locale de la Protection civile appelle les usagers de la route, notamment sur les axes montagneux situés dans les communes de Bouhmama, Chelia, Lemssara et Yabous, à «faire preuve de prudence et de vigilance, et de respecter le code de la route, notamment en ce qui concerne la vitesse et la distance de la sécurité». Pour sa part, le directeur de la station locale de la météorologie, Achour Khelifi, a indiqué à l’APS que l’épaisseur de la neige, tombée dans la nuit de dimanche à hier, sur la wilaya de Khenchela, a atteint entre 5 et 10 cm, en particulier dans les hauteurs de Chelia et de Bouhmama.