Wilayas de l’Est : Grêle et pluie

De fortes averses de pluies, parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, ont continué d’affecter hier plusieurs wilayas de l’est du pays, indique un Bulletin météorologie spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie. Les pluies se sont abattues sur Annaba, El-Tarf, Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou-Arréridj, jusqu’à hier soir, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm, alors qu’à Béjaïa, Jijel et Skikda, les quantités prévues oscilleront entre 80 et 100 mm, précise la même source.

Des rafales de vents sous orages sont également attendues durant la validité de ce bulletin.