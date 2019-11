Batna, Naâma et Tissemsilt : Premiers flocons de neige

Les premiers flocons de neige ont recouvert, dans la nuit de dimanche à hier, les hauteurs de la capitale des Aurès. Plusieurs régions montagneuses ont, en effet, enregistré d’importantes chutes de neige, depuis avant-hier, dimanche, à l’instar d’Ichemoul, de Hidoussa, de Merouana et de Theniet El-Abed.

Àl’exception des axes routiers montagneux, parmi les plus culminants, où les automobilistes ont connu des difficultés à circuler, le trafic sur le reste des routes est «normal», a affirmé à l’APS, le chef de service de l’exploitation et de la maintenance du réseau routier de la direction des travaux publics de la wilaya, Adelkrim Belkacem. La même source a précisé, à ce propos, que l’opération de salage des routes, dont la circulation est généralement affectée par les chutes de neige et le givre, a été entamée, dimanche à 19 heures, dès que les premiers flocons de neige ont commencé à tomber sur les zones montagneuses et s’est poursuivie jusqu’à ce matin. Cette opération a mobilisé 7 chasse-neige, 10 camionnettes et 70 agents d’entretien, tandis que les services des travaux publics restent en alerte jusqu’à ce que le temps s’améliore, a souligné la même source, qui a ajouté que la circulation est «normale» au niveau de tous les axes routiers. Parmi les axes ayant fait l’objet d’interventions rapides, figurent la RN 31 entre Batna et Biskra, en passant par Tazoult, Merkouna et Arris, la RN 87 entre Batna et Theniet El-Abed, en passant par Oued Taka, ainsi que la RN 77 entre Merouana et Hidoussa, en passant par Nafila, a-t-on indiqué.

Les premières chutes de neige, accompagnées d’une vague de froid glacial, ont aussi été enregistrées, dans la nuit de dimanche à hier, dans plusieurs régions des wilayas de Naâma et de Tissemsilt. Dans la wilaya de Naâma, la neige a commencé à tomber, hier, aux premières heures de la matinée, couvrant les hauteurs du mont Antar, ainsi que des villages relevant des communes du chef-lieu de wilaya et de Mechria. Selon Medjahed Slimane, responsable de la cellule de communication à la direction locale de la Protection civile, aucune intervention n’a été effectuée dans la région. Le réseau routier n’a pas été coupé par ces perturbations, et la circulation automobile était des plus normales, hier. Des vents chargés de sable ayant atteint les 65 km à l’heure ont été enregistrés à travers la wilaya de Naâma. Les conditions météorologiques se sont améliorées ensuite, avec la chute de la pluie et de grêle, puis les premiers flocons de neige sur les hauteurs, a souligné l’annexe locale des services météo. Dans la wilaya de Tissemsilt, les premières chutes de neige ont été enregistrées également dans la nuit du dimanche à hier, sur la Parc national des cèdres de Théniet El-Had. Les hauteurs d’Aïn Harhara et Ras Brarit de la forêt d’El- Medad ont été recouverts d’un manteau blanc. Les hauteurs de l’Ouarsenis des communes de Bordj Bounaâma, Boukaïd et Lazharia, dépassant les 1.900 mètres d’altitude, recouvertes de neige, offrent un spectacle des plus attrayants. Selon la station météorologique d’Aïn Bouchekif (Tiaret), les chutes de neige se poursuivront durant les prochaines 24 heures.