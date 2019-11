Valorisation du patrimoine : Les médias, partenaires essentiels

Afin de renforcer le rôle des journalistes, comme «maillon fort» dans la sensibilisation de l'opinion publique aux enjeux de conservation, de valorisation du patrimoine national classé au niveau national ou mondial dans le cadre des conventions internationales, dans lesquelles l'Algérie fait partie, le ministère de la Culture à organisé une journée de formation et de sensibilisation au patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels au profit des journalistes de la wilaya d'Alger.

Cette rencontre qui s'est tenue, hier, à la bibliothèque d'El Hamma, et auquel ont pris part des experts nationaux spécialités dans le domaine de la biodiversité, du patrimoine culturel, de l'écotourisme, et des journalistes, se veut un achèvement d'un programme de formation de l'année 2019 dédiée aux journalistes correspondants au niveau des parcs culturels de l'Ahaggar, du Tassili n'Ajjer, de l'Atlas saharien et du Touat Gourara Tidikelt.

L'idée de l'organisation de cette journée émane de la volonté des spécialistes et le ministère de tutelle, de présenter aux professionnels des médias, au niveau d'Alger, le réseau des parcs culturels et ses richesses diversifiées en biodiversité et en patrimoine culturel. De ce fait, les participants à cette rencontre ont «incité les médias à appuyer les politiques et les programmes visant la conservation, la valorisation et la promotion du patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels».

Ils ont appelé à l'introduction de la diversité naturelle et culturelle du réseau des parcs culturels, la mise en place d'une législation nationale concernant la gestion et protection du patrimoine culturel. La nécessité d'une meilleure exploitation touristique durable du patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels, notamment, l'implication des médias comme «partie prenante» pour avoir une meilleure communication, vulgarisation et médiation du patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels. Ces spécialistes précisent que les médias occupent une «part de lion» dans la vulgarisation la connaissance et la promotion de l'écotourisme et l'écoculture». Ils disent qu'il est temps «d'impliquer les journalistes dans l'effort national visant la protection, la valorisation et la promotion du patrimoine du réseau des parcs culturels».

Selon eux, il est aussi «important» de mettre en valeur la notion «Parc culturel» en tant que spécificité de gestion territoriale basée sur l'indissociabilité des patrimoines naturel et culturel. Il est aussi important que les médias arrivent à expliquer la législation nationale relative à la gestion et conservation du patrimoine écoculturel du réseau des parcs culturels, à travers, l'encouragement de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'interprétation du patrimoine culturel et sa diffusion auprès de différents groupes communautaires. Il est également temps, disent-ils, de passer à la phase d'encouragement de la spécialisation des journalistes dans le domaine du patrimoine culturel et naturel».

Ainsi, le projet de coopération internationale portant sur la «conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans les parcs en Algérie», œuvre pour mettre en place des mécanismes appropriés et efficients afin d'appuyer et de renforcer le système de gestion du réseau des parcs culturels. Cela pourrait répondre à un triple objectif, en l'occurrence, la conservation de la biodiversité, la valorisation du patrimoine culturel et le développement socioéconomique des populations locales vivant sur ces territoires, dans une approche de développement durable.

Kafia Aït Allouache