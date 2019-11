Energies renouvelables : L’Algérie souhaite installer une industrie locale

«L’Algérie s’est engagée résolument sur la voie de la transition énergétique depuis une décennie, mais l’engagement sur cette voie n’est pas un choix», a indiqué, hier, Zoubir Boulkroun, à l’occasion d’un séminaire organisé par l’ambassade d’Italie à Alger, en collaboration avec l’Institut des affaires internationales de Rome.

Invité à débattre de la transition énergétique, les défis qu’elle pose et les opportunités qu’elle offre, le directeur général de l’Energie, au ministère de l’Energie, indiquera que pour l’Algérie la transition énergétique est «une nécessité dictée par l’impératif d’indépendance énergétique du pays sur le très long terme en épargnant les ressources fossiles». En fait selon ce responsable «les bouleversements structurels rapides et majeurs qui frappent aujourd’hui la scène énergétique mondiale ont mis l’Algérie devant d’importants défis et enjeux dont celui de la diversification des sources d’énergie en vue de se libérer graduellement de la dépendance des hydrocarbures», mais pas seulement. En s’engageant sur la voie de la transition énergétique, les autorités algériennes avaient aussi à cœur de garantir «la sécurité énergétique pour les générations futures» et assurer «le développement d’une économie fondée sur la transition énergétique». Et si c’est relativement tardivement que le pays s’est lancé dans cette voie, le programme adopté en 2011, et mis à jour en 2015, porte sur la réalisation d’une capacité globale de 20.000 MW destinée au marché national. Il n’en reste pas moins vrai que les responsables sont convaincus des avantages que la transition énergétique procure. «On observe que tous les pays ont initié des politiques ou lancé des programmes d’introduction de sources renouvelables dans leur mix énergétique confortant ainsi une dynamique globale de développement de ces énergies non carbonées aux avantages avérés et multiples», a souligné M. Boulkroun. D’autant que l’Algérie détient, rappellera l’intervenant, «un large potentiel en ressources renouvelables notamment le solaire qui devrait élargir et diversifier son profil de production comme nouvelle source de croissance économique et de développement durable pour répondre aussi bien à la dynamique démographique actuelle qu’aux besoins des générations futures», et pour donner plus de visibilité aux investisseurs désireux de se lancer dans ce secteur, l’intervenant dira que son département ministériel a réalisé un Atlas national des gisements solaires et éoliens et identifiés des sites à haut potentiel solaire et éoliens». Cependant, pour les autorités il n’est nullement question de se lancer sur cette voie à l’aveuglette. Les objectifs assignés à ce secteur sont clairement définis. Il s’agit de «faire jouer au secteur de l’énergie l’effet de levier pour le développement technique, technologique de toute l’industrie nationale, condition sine qua non pour la capitalisation d’acquis susceptibles d’assurer l’émergence d’une véritable industrie nationale moderne, compétitive et innovante». Mieux, pour M. Boulkroun «le défi est de mettre en place une véritable activité économique orientée vers les énergies renouvelables grâce à l’industrie locale». Toutefois il ne manquera pas de souligner que «l’expérience d’autres pays montre que la réalisation d’un tel programme ne peut se concevoir que sur le long terme».



L’Italie, disposée à apporter son expérience



De son côté l’ambassadeur d’Italie en Algérie, S.E.M. Pasquale Ferrara, a souligné la disponibilité de son pays à accompagner l’Algérie dans la mise en place de sa transition énergétique. «L’Algérie trouvera toujours en l’Italie un partenaire ouvert et disposé à travailler en partenariat pour partager des expériences sur les bonnes pratiques afin de donner l’exemple et saisir les opportunités offertes par la transition énergétique», a déclaré le diplomate italien. Et de rappeler que «l’Italie, tant au niveau institutionnel qu’industriel, a l’avantage de la transition énergétique». L’ambassadeur, M. Ferrara, qui soulignera les risques auxquels la Méditerranée est confrontée en raison du chaos climatique, rappellera que l’Italie et l’Algérie partagent le même espace méditerranéen et qu’ils sont deux pays historiquement liés par des liens d’amitié et de collaboration très étroite dans tous les domaines, notamment ceux de la sécurité et de l’énergie. A ce sujet M. Ferrara dira que «le partenariat énergétique a toujours constitué un pilier fondamental des relations bilatérales de l’indépendance à ce jour». Il ajoutera qu’«il suffit de rappeler que l’Italie est le premier acheteur de gaz algérien et que l‘Algérie est son deuxième fournisseur, d’où proviennent environ 25% du gaz italien». Un partenariat appelé à se poursuivre. Aussi pour le diplomate, «le gaz jouera un rôle central, même dans la transition énergétique, car dans les années à venir l’Italie remplacera progressivement les sources fossiles les plus polluantes et acquerra de plus en plus du gaz pour soutenir la production électrique à partir de sources renouvelables». Il ne manquera pas aussi de rappeler que de nombreuses entreprises italiennes activent en Algérie dans le secteur de l’énergie et dans des segments hautement technologiques et innovants qui contribuent à la modernisation des techniques de production. Un partenariat que le diplomate souhaite enrichir encore plus en renforçant le processus de transition énergétique créateur de richesses et d’emplois.



Un MW crée 14 emplois



Pour le diplomate, «l’évolution du modèle de production et de consommation ne doit pas être considéré uniquement comme un défi, mais aussi une opportunité». Un point de vue partagé par Stephane Mechati, de la délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie. Dans son intervention, il ne manquera pas de souligner que les énergies renouvelables sont «un secteur très porteur, en termes d’innovation technologique et d’emplois». C’est pourquoi dira-t-il : «Il est temps d’investir». Le ministre conseiller abordera également le partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE. Ce partenariat, dira-t-il, «est un bon exemple de la coopération au service de la transition énergétique». En place depuis 2015, il offre une opportunité aux deux parties d’échanger sur tous les sujets pertinents des hydrocarbures, tant au niveau des experts que politique et permet d’approfondir des sujets spécifiques. Dans ce sens un programme de coopération d’un montant de 11 millions d’euros, (10 millions proviennent de l’UE) est en place depuis quelques mois.

N. Kerraz