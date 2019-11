Commerce : Plus de 30.000 locaux fermés

«Pas moins de 30.000 commerces privés situés dans les grandes villes, sont aujourd'hui inexploités», a déclaré, hier à Alger, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens. S’exprimant, en marge de l’installation du bureau national de l’ANCA, il a souligné que «la réouverture et l’exploitation de ces espaces commerciaux vont contribuer davantage à la lutte contre l’informel et booster l'économie ainsi que de créer des postes d’ emploi pour les jeunes». En réponse à une question relative aux prix des fruits et légumes, il a estimé qu’ici deux semaines les prix connaîtront sans nul doute une baisse remarquable. Appuyant ses dires il a cité à titre d’exemple, l'abondance de la récolte de la pomme de terre durant cette saison qui va impacter selon lui, directement sur les prix des produits de large consommation. Mettant l’accent sur les objectifs de la rencontre, il a affiché sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette assemblée, indiquant qu’elle a permis, entre autres, d’installer le conseil national de l’association, la validation du plan de travail pour l’année 2020 et le système de l’organisation interne.

Il dira dans ce sens que l’évaluation des activités se fera chaque six mois. Évoquant le système de la décentralisation dans la gestion, M. Boulenouar a indiqué qu’il joue un rôle primordial dans le développement des associations. Preuve étant dit-il « nous bureaux installés au niveau des wilayas et les sections spécialisées sont totalement responsables et indépendantes dans la prise des décisions». M. Boulenouar n’a pas manqué de mettre en exergue le rôle de l'association, indiquant qu’elle regroupe les compétences et plusieurs métiers, ce qui fait de celle-ci une force de proposition. S’agissant de représentativité de l'ANCA sur le plan national et international, il a indiqué que à ce jour, nous sommes présents au niveau de 32 wilayas et dans 6 pays étrangers». Il s'agit de la France, de l'Italie, du Canada, de l'Australie, de la Chine et de la Turquie. Ces derniers a fait savoir le président de l’ANCA ont, entre autres, pour mission «de promouvoir la production locale au niveau internationale, encourager le partenariat, et essayer comment vendre nos produits», précisant que «plus de 50.000 Algériens qui ont des activités à l’étranger».

En réponse à une question relative au rythme de l’activité commerciale dans le contexte actuel, notamment depuis le début de la révolution pacifique et honorable du peuple algérien contre le système actuel, il a indiqué que «l’activité ne cesse de connaitre une baisse remarquable», qui dit-il «a enregistré une baisse d’ordre de 40%». Il a par ailleurs, insisté à cet effet sur la nécessité d’intégrer davantage le commerçant dans le développement et la croissance de l’économie.

