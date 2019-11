Réforme de la loi régissant les commissaires aux comptes : Le projet finalisé et remis au Conseil national de la comptabilité

La présidence commissions de recours des impôts de wilayas, et les commissions régionales ne sera plus confiée aux magistrats. Ces derniers, a affirmé, hier, le président de Conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux Comptes, seront remplacés par les commissaires aux comptes, et ce à la faveur de la loi de finances de 2016 qui a été marquée par le renforcement et l’enrichissement de la composante desdites commissions. S’exprimant en marge d’une journée d’étude consacrée à l’évaluation des travaux des commissions de recours des impôts, tenue à Alger, M. Larbi Redjimi indique en termes de chiffres que «nous avons 51 commissions dont 3 pour Alger».

Se félicitant du bilan éloquent et positif enregistré, notamment en matière des dossiers traités, l’orateur souligne que la Commission de recours des impôts constitue «le dernier recours après épuisement de tous les recours au niveau de l’administration», ajoutant que «le contribuable a un délai de quatre mois pour contester la décision de la commission devant le tribunal administratif et même au Conseil de l’Etat». Interrogé sur le projet portant réforme de la loi régissant les commissaires aux comptes, M. Redjimi a dit que le projet des réformes est finalisé et a été remis au conseil national de la comptabilité. Présentant l’évaluation des commissions de recours de wilaya en 2018, Mme Amel Abdelatif sous-directrice du Contentieux à la DGI, souligne que 5.684 dossiers sont programmés, soit une hausse de 23% par rapport à 2017, et dont 4.842 sont solutionnés. Pour les commissions de recours régionales, un taux de traitement de 100% a été atteint pour les 96 dossiers inscrits, lequel est soldé également par un rejet de 54% des dossiers. L’installation de ces commissions doit être assurée par leur président après la nomination de ce dernier par l’ordre national des experts comptables. Aussi, l’installation de chaque commission de recours doit être constatée par un procès verbal signé par le président de la commission concernée. D’autre part, il convient aussi de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 81-4 du Code des procédures fiscales, modifié par l’article 27 de la loi de finances pour 2016, les avis prononcés par les commissions de recours sont exécutoires. Toutefois, lorsque ces avis sont pris en violation manifeste d'une disposition de loi ou de la réglementation, l’Autorité compétente doit notifier une décision de rejet au contribuable en lui indiquant les motifs pour lesquels l’avis de la commission ne peut être exécuté.

Dans ce cas là, le contribuable aura toute la latitude d'introduire un recours auprès du Tribunal administratif dans le délai imparti. Afin d’améliorer la qualité des avis rendus par les commissions de recours, la composition de ces dernières a été modifiée en introduisant un critère de professionnalisation, par la désignation de membres présentant des qualifications dans différents domaines, notamment comptable, commercial et fiscal.

Fouad Irnatene