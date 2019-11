Villes vertes : Une nouvelle vision s’installe

Les villes vertes font beaucoup parler d'elles, ces dernières années. Le confort et le bien-être qu'elles procurent à leurs habitants et même aux visiteurs suffisent, aujourd'hui, pour faire de celles-ci, des lieux où il fait bon vivre, voire des destinations touristiques par excellence. Ces régions se distinguent par le niveau de vie de leurs populations, à la faveur de la grande dynamique créée par les projets de développement durable, au niveau de ces zones.

Aller vers des villes « écolos », qui était, dans un passé récent, une idée saugrenue et une pure chimère, pour les pays et l’Algérie, bien entendu, commencent à se dessiner, dans de nombreuses contrées qui vivent désormais au rythme de cette nouvelle option intéressante, très en vogue, de surcroît. C’est un fait, l’importance de ces projets, n’est plus à démonter et les expériences menées, ici et là, dans ce cadre ne fait que confirmer le rôle stratégique et indéniable des villes vertes. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant que des agences de voyage et autres aient envisagé ou plutôt recouru au classement des régions les plus «green» dans le monde. Des efforts, sont, dans ce sens consentis, rappelons-le, par la FAO, ces dernières années, afin de réaliser cet objectif, qui permettrait, du coup, à des agglomérations en expansion, de retrouver leur vocation originelle. Le grand défi, à vrai dire, consiste à mettre un terme à l'urbanisation non durable et à œuvrer pour que les villes deviennent plus «vertes» afin d’offrir à leurs habitants des opportunités et des choix qui cultivent l’espoir d’un avenir meilleur, pas seulement au plan écologique mais également de développement durable.



L’Algérie sur les pas des villes vertes



La notion des villes «vertes» chez-nous, commence à devenir réalité, chez-nous, avec des villages propres, puis des villes vertes, qui font partie, de nos jours des priorités pas seulement des décideurs et des officiels mais aussi des associations et des habitants de petits villages, qui ne refusent pas de mettre a la main à la pâte, pour rendre la vie plus agréable, au niveau de petits hameaux dont on entend rarement et lesquels finissent par briller par le degré de maturité et de civisme quand il est question de la qualité de leur environnement. Aujourd’hui, tout le monde a fini par comprendre l’intérêt de la donne écologique, pas seulement pour le côté esthétique et pour des raisons de confort, d’autant plus que l’environnement et le développement durable sont étroitement liés. Ceci est d’ailleurs confirmé, à plus d’un titre par la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, particulièrement lors de la remise du Prix de la ville verte, en octobre dernier, revenu, à la ville d’Annaba, et

El Bayadh et Oum El Bouaghi avaient été décernées, meilleures villes en terme d’aménagement d’espaces verts. Il faut dire que ce genre de manifestations est révélateur d’une nouvelle culture qui est en train d’émerger, à la fois chez les citoyens et les responsables. La ministre, avait bien dit, dans son allocution que cette première édition a pour finalité «d'encourager la concurrence entre les différentes villes algériennes à travers l'ancrage de la culture environnementale chez les citoyens, et la promotion de la dimension esthétique et de loisirs au sein des villes ». Le Prix national de la ville «verte» est en lui-même, un évènement majeur et de grande importance puisqu’il vient réaffirmer ce souci, de faire valoir la spécificité écologique laquelle, à certes, un aspect ornemental et esthétique, mais aussi économique, social et touristique.

Il faut savoir que l’Algérie n’est pas à sa première opération de réhabilitation de la question environnementale. L’on se rappelle, il y a quelques années de ’expérience de la création de la nouvelle ville Tafilelt Tajdit, à Béni Izguen, dans la wilaya de Ghardaïa. Ce fut une expérience humaine très particulière, par ses approches sociale, urbanistique et écologique. Les créateurs du projet du parc Tafilelt Tejdit, dans le Sahara dont l’objectif premier était de faire fleurir le désert. Ce sera ainsi, la première ville écologique dans le Sud algérien qui prend en compte, dans les dimensions, liées à la gestion rationnelle de l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la préservation du microclimat oasien.

C’est dire, qu’aujourd’hui, des initiatives louables sont lancées en Algérie et sont toutes prometteuses d’une revalorisation de l’option «verte».

Samia D.