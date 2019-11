Conférence : Lutte des femmes cinéastes

La salle Frantz-Fanon de Riadh El Feth a abrité dans la matinée de dimanche une conférence ayant pour thème «Femmes au cinéma et femmes de cinéma» dans le cadre du festival international du cinéma d’Alger. Modérée par Nadia Meflah, la conférence a vu la participation de la productrice Amina Haddad, des cinéastes Anna Bucca, Apoline Traoré et Jacqueline Gozland.

D’emblée, il est question de la condition de la femme dans le milieu du cinéma qu’elle soit réalisatrice, actrice ou productrice. Il est aisé de deviner les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier, mais le commun des mortels est loin de soupçonner le calvaire de ces femmes dans un univers connu pour être davantage masculin.

Apoline Traoré évoque la situation en mettant en avant le harcèlement subi par ces femmes et parle de son expérience tout en soulignant la question de légitimation qui concerne les femmes. «Il faut dénoncer les faits au risque de mettre en péril la production.» Comprendre que les femmes cinéastes font face à un chantage qui ne dit pas son mot. Jacqueline Gozland, cinéaste née à Constantine, a connu aussi les affres du mépris dans ce milieu cinématographique presque exclusivement masculin. «Mon histoire est complémentaire aux déclarations d’Apoline Traoré parce que nous sommes des femmes. Mon parcours de cinéaste est lié à mon parcours de femme. Je fais partie d’une génération qui n’existait pas dans la représentation de l’image. L’exil de la terre natale a été fondateur de ma création. Je trouve que le drame des femmes cinéastes, productrices et actrices est tendancieux et sournois. Heureusement qu’aujourd’hui, il reflète un combat surtout pour les femmes du Sud. Les femmes racontent leur intimité et les hommes une histoire. Raconter au monde et montrer les films pour dire que nous existons. Il faut qu’il y ait chaque mois dans chaque pays une marche pour exister, montrer ce que nous sommes. Il faut toujours rappeler que jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule femme qui a obtenu la Palme d’or à Cannes.

Il faut qu’il y ait de la convergence. L’actrice Jane Fonda a dit à Cannes qu’il faut penser aux autres femmes, les plus humbles, les inconnues.

Lorsqu’une femme cinéaste fait un film, il faut qu’elle fasse mieux que l’homme pour qu’elle soit reconnue. Il faut noter qu’à Hollywood, les femmes cinéastes ne représentent que 10% des cinéastes américains. En France, elles représentent 20 à 25%.

Amina Haddad évoque le cas du Crac, un collectif pour le cinéma, un cadre qui s’est installé en 2019 parce qu’il fallait fédérer les moyens et particioer activement à sa formation. «L’Algérie traverse une période cruciale de son existence et la présence de femmes est une évidence. La femme a toujours été engagée au premier plan mais quand la révolution vient à son terme, personne ne reconnaît son engagement et sa participation, et cela depuis la guerre de libération», note la productrice avant d’ajouter qu’elle ne s’est jamais sentie bousculée parce qu’elle est femme mais qu’elle rencontre dans l’exercice de ses fonction un manque de moyens comme ses collègues hommes.

Luciana, cinéaste italienne, pose le problème de la représentativité et de combat. «Les femmes donnent de la visibilité à des phénomènes humains longtemps cachés par les cinéastes hommes. Nous avons fait en Italie une journée de grève de la femmes. Les syndicats étaient contre, c’est tout dire. Pour moi, la vraie grève c’est celle que feraient les travailleuses mais aussi celles des femmes au foyer pour montrer la place qu’elles occupent et le travail qu’elles fournissent au quotidien sans jamais se plaindre. Il faut dénoncer le patriarcat et le capital, c’est une alliance criminelle», dira-t-elle en conclusion de son intervention.

En définitive, les femmes cinéastes présentes ont mis en exergue le fait que les cinéastes femmes vivent la double peine; celle d’être femme et celle de la diversité quand on vient d’ailleurs. Tout comme, elles évoquent les fonds spéciaux dédiés à la production des films réalisés par les femmes. «Des fonds oui, mais pas pour nous limiter notre champ d’intervention», lâchent-elles à l’unanimité.

Abdelkrim Tazaroute