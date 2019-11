Première plate-forme de vente de livres en ligne en Algérie : Une vraie révolution

Bonne nouvelle pour les lecteurs ! Le secteur du livre connait ces dernières années une vraie révolution. Ainsi, et afin d’acheter son propre livre, il n’est plus nécessaire de se déplacer dans une librairie. Le lecteur peut le faire, désormais, de chez lui, de son poste de travail ou même de son téléphone. C’est un moyen.

Grâce à la création de la nouvelle et première plateforme de vente de livres en Algérie, «aramebook.com» (inspiré du mot arabe El arame qui veut dire les grosses pierres qui servent de repère pour le chemin dans le désert), par madame Nacera Khiat, éditrice, marquant sa présence dans le domaine de l’édition du livre, à la société d’édition et de diffusion internationale algérienne «Sédia édition» depuis 2006, pleine d’idées novatrices qui lui donne l’opportunité d’être l’initiatrice de la création de la première plateforme numérique de vente de livres en ligne en Algérie, le grand public, plus précisément les mordus de la lecture, peut acheter ses livres via le site internet. Cette initiative, qui permet aux lecteurs de gagner du temps et d’espaces, « tombe à pic » pour accompagner la révolution du marché du livre depuis le début et offre aujourd’hui un moyen important pour l’achat de son livre préféré.

Au fait, l’idée du projet, selon madame Khiat, remonte à plusieurs années, mais sa réalisation ne verra le jour que dans une semaine. «Depuis plusieurs années et lors de mes déplacements dans plusieurs pays, j’ai constaté une absence totale du livre algérien dans les librairies de ces pays. Nous sommes vraiment en retard en Algérie dans ce domaine de vente de livres en ligne. Alors, l’idée m’est venue de créer cette 1ère plateforme algérienne numérique de vente de livres», nous précise-t-elle en ajoutant que la plateforme existe déjà sur internet depuis 2018, mais en mode d’essai. «J’ai pris tout ce temps pour l’essai, par-ce que je veux quelque chose de qualité, en se basant surtout sur la sécurité», précise-t-elle.

Procédures d’achat

Entre autres, elle a souligné que ce qui existe en Algérie c’est «seulement des sites qui proposent des livres, mais toujours dans le format papier : on fait la commande du livre, mais on reçoit ce livre en format papier et le payement à la livraison», explique Mme Khiat, soulignant que les étapes de l’achat du livre se font comme suit : «en premier lieu, cela permet d’avoir un choix des livres pour l’achat. Faire ensuite une commande, qui sera validée par le groupe en format PDF et le payement se fait par la carte bancaire ou postale», enchaîne-t-elle.

Malgré le vieux cliché, les acheteurs de livres numériques jugeront le livre à sa couverture. Une excellente couverture d'ebook et de livre papier est l’un des meilleurs outils de vente, transmettant instantanément les idées, messages et images clés qui résument le livre. C’est ainsi que Mme Khiat se lance dans la prospection des livres de qualité, dont les thèmes peuvent satisfaire le plus grand nombre de public et de toutes les tranches d’âges.

Sur ce site « d’aramebook.com », il est essentiel de vous démarquer des autres. Une couverture de livre professionnelle, créée par des professionnels, permet de faire une impression professionnelle. On trouve de tout sur le catalogue du site, allant du roman, la poésie, l’essai, la mémoire et biographie, vie pratique, jeunesse, enfant,… jusqu'à la bande dessinée. En plus de cela, le lecteur sera gâté. Il y en a pour tous les goûts et dans quatre langues, arabe, français, anglais et tamazight. A titre d’exemple : «le Minaret ensanglanté» de Dey Bendifallah, «Kateb ou la liberté» de yahia Belaskri, «traduire Assia Djebar» par Amel Chaouati.

Les auteurs et éditeurs trouveront toutes les techniques dont ils ont besoin pour vendre leurs livres, mais aussi l’intérêt de plus de lecteurs qualifiés.

Ce projet captera surement l’intérêt des éditeurs et auteurs qui ont besoin de faire connaitre leurs produits, mais qui savent pas par où commencer ni comment le faire et l’améliorer. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin. «J’ai commencé à contacter les éditeurs et même des auteurs pour partager avec eux ce moyen qui peut nous être utile à tous», témoigne-t-elle, en précisant que ces gens «trouvent l’idée géniale et veulent bien adhérer».

Résoudre le problème de la distribution

Dans cette optique, Nacera Khiat leur propose de les accompagner dans la promotion de leur livre en les soumettant à son réseau pour promouvoir leur livre avec différentes techniques et les faire connaitre. C’est un moyen qui permettra de résoudre, aussi, un grand problème en Algérie qui touche tous les éditeurs, en l’occurrence la distribution. Avec cette nouvelle technique de vente, le livre pourra bénéficier d’une meilleure circulation, une meilleure vente et une meilleure connaissance en Algérie, mais aussi de dépasser les frontières pour se faire connaitre à l’étranger. «La sortie d’un livre fait face à beaucoup d’entraves : la distribution qui se fait généralement et se focalise sur la capitale et les grandes villes. Le problème se pose surtout dans le sud et les zones intérieures du pays», dira-t-elle, en ajoutant que l’Algérie se «contente seulement» de sa présence dans les salons du livres à l’échelle internationale, chose qui ne se fait pas dans d’autres pays. «Nous avons de vraies plumes en Algérie, des jeunes et moins jeunes qui méritent de se faire connaitre et de faire connaitre leur travail en outremer». C’est de là que vient la possibilité, via cette plateforme, de faire l’achat de livres par la carte visa.

Un espace d’échange

Cette plateforme ne se limite pas seulement à l’achat des livres. Mais c’est aussi un espace d’échange culturel qui permet de faire connaitre les écrivains algériens en les mettant également en contacte avec d’autres auteurs et lecteurs du reste du monde. C’est un moyen de désenclaver la culture algérienne. «C’est un moyen d’interactivité pour les auteurs algériens, de tous les âges», affirme-t-elle. Le public peut faire des propositions sur les livres qu’il souhaite acheter, notamment donner son avis sur ce qui est publié.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui se dit, que le livre en format PDF «ebook» mettra fin ou « tuera » la version «papier», cela permet de « coexister » pour servir la culture algérienne et surtout le lecteur. Il encourage ainsi d’augmenter le nombre de lectorat, avoir la variété des sujets et d’être au diapason des nouvelles technologies.

Kafia Ait Allouache