10e Festival international du cinéma d’Alger : Un drame en 103 minutes

En lice pour le prix du meilleur long-métrage, ce film de 103 minutes a été projeté à la salle Ibn Zaydoun de l’Oref dans le cadre de la Xe édition du Festival International du Cinéma d’Alger et ce, dans la soirée de dimanche dernier. Ce drame biographique retrace la vie d’une icône musicale qui a marqué l’histoire collective québécoise, portant sur la vie et l’œuvre de Mary Travers, plus connue sous son nom d’artiste "La Bolduc". Alors qu’elle et sa famille vivent dans la précarité à Montréal, elle se fait convaincre d’accompagner des musiciens sur scène pour gagner quelques sous. Appréciée du public, elle est remarquée par un producteur de musique qui lui offre d’endisquer. Elle connaît un succès fulgurant, et sa carrière de chanteuse transformera profondément sa vie familiale et sociale. Signé François Bouvier, ce film a été écrit par Frédéric Ouellet (auteur de Grande Ourse, la clé des possibles et des téléséries, Les Rescapés et Victor Lessard) en collaboration avec Benjamin Alix. Avec en arrière-plan la crise des années 20-30 et les premiers élans de la lutte pour les droits de la femme, les cinéphiles algérois ont vécu, à travers le scénario qui énonce la vie de Mary Travers Bolduc (1895-1941), sa carrière fulgurante, son mariage difficile et sa relation touchante avec sa fille aînée, Denise, qui jouait du piano sur les disques de sa mère et rêvait de devenir actrice à Hollywood. Il y a lieu de rappeler que le FICA, qui se tiendra jusqu’au 16 du mois en cours, a été ouvert jeudi dernier, avec un programme riche et varié pour cette nouvelle édition du festival qui célèbre sa décennie d’existence. Il y a lieu de souligner que la journée de dimanche a témoigné la projection de cinq courts-métrages. Il s’agit de «Burkinabé bounty» de Lara Lee (USA), «Sur les traces d’Amina», signé Mamani Abdoulaye (Niger) et «Hadi hiya», de Youcef Mahsas (Algérie), ainsi que «La fausse saison» de Menad Embarek (Algérie) et enfin «Une histoire dans ma peau», de Yanis Kheloufi (Algérie).

