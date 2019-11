Grand angle : Une question d’ego

Les récentes législatives en Espagne nous fournissent pleins d’enseignements. Si les partis traditionnels, PSOE et le PP, se partagent toujours le haut de la hiérarchie, la marge avec les formations de l’extrême, quelle soit de droite ou de gauche, se réduit dangereusement. Lors du dernier scrutin, le parti de l’extrême gauche, Podemos, avait créé la surprise, qui, au fait, n’en était pas une, de se présenter comme une alternative sérieuse dans l’’échiquier politique ibérique, cette fois-ci, c’est au tour de l’extrême droite de jubiler après dépouillement des bulletins de vote. Santiago Abascal, chef du parti d'extrême droite Vox, devenu ainsi la troisième force politique du pays, a souligné que les résultats de ce scrutin démontrent que les "miracles sont toujours possibles". Il y a 11 mois, Vox n’avait pas une représentation au Congrès des députés, et aujourd'hui, nous sommes la troisième force politique", s’est-il félicité devant les sympathisants du parti. Ces résultats accordent au parti le droit de se positionner comme une "alternative patriotique", et un interlocuteur sérieux, a estimé le leader de Vox.

Les luttes fratricides au sein des formations politiques de bases, guerres d’ego, veto tactiques, division parlementaire, corruption et crise catalane ont été les principaux ingrédients du blocage politique qui dure depuis 4 ans et qui a enfanté de ce résultat. Un vote sanction que les électeurs n’hésiteront à aucun moment à rééditer si les acteurs de l’arène politique n’arriveront pas à mettre fin au blocage politique qui caractérise le pays. D’ailleurs, l’appel du leader du parti socialiste PSOE, M. Pedro Sanchez, à "débloquer" la situation qui secoue le pays depuis 8 mois, est un signe d’alerte avant une éventuelle percée des formations des extrêmes. Un scénario qui s’est déjà produit en décembre 2015.

Le 21 décembre 2015 de cette année, l’Espagne assistait alors à une recomposition brutale de l’espace politique avec l’apparition de Podemos, qui avait surfé sur la vague de la crise financière mondiale. C’était la fin du bipartisme qui a articulé la vie politique depuis la transition démocratique. Mais au-delà du coût financier de cette élection qui avoisine les 140 millions d’euros, le coût politique et social risque d’être beaucoup plus élevé si les actuels ténors de la vie politique espagnole n’arrivent pas à mette leur ego de côté

M. T.