Bolivie : Mandat d’arrêt contre Evo Morales

L'ex-président bolivien, Evo Morales, qui a démissionné dimanche au terme de trois semaines de protestations dans son pays, a annoncé qu'un mandat d'arrêt "illégal" avait été émis contre lui."Je dénonce devant le monde et le peuple bolivien qu'un officier de police a annoncé publiquement qu'il a reçu instruction d'exécuter un mandat d'arrêt illégal émis contre ma personne", a écrit l'ancien dirigeant socialiste sur Twitter. "De la même manière, des groupes violents ont attaqué mon domicile. Les putschistes détruisent l'Etat de droit", a ajouté Evo Morales, 60 ans, dont on ignorait dimanche soir où il se trouvait. Au pouvoir depuis 2006, il a annoncé dimanche sa démission après avoir perdu le soutien de l'armée et de la police. Le scrutin du 20 octobre avait abouti à la réélection d'Evo Morales pour un quatrième mandat jusqu'en 2025, une option pourtant rejetée par la population lors d'un référendum en février 2016. Son score annoncé par le Tribunal suprême électoral (TSE), dépassant de plus de 10 points celui de son principal concurrent Carlos Mesa, avait aussitôt été qualifié de frauduleux par l'opposition. En début de soirée, la police a arrêté la présidente du TSE, Maria Eugenia Choque, sur ordre du parquet, qui enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d'octobre, ainsi que le vice-président du TSE, Antonio Costas. Le gouvernement mexicain a offert l'asile à M. Morales selon le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. "Le Mexique, conformément à sa tradition d'asile et de non-intervention, a reçu 20 personnalités de l'exécutif et du législatif de Bolivie dans la résidence officielle (mexicaine, ndlr) à La Paz, et s'il en décidait ainsi, nous offririons aussi l'asile à Evo Morales", a écrit M. Ebrard sur son compte Twitter. L'ambassade mexicaine à La Paz a annoncé avoir accueilli dans la résidence officielle de la représentation diplomatique de fonctionnaires et de parlementaires boliviens. Dans la capitale la PAZ et à El Alto, des violences ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, après la démission du président de Morales. De nombreux autobus ont été incendiés ainsi que des domiciles de personnalités, selon les médias locaux. Le siège de l'ambassade du Venezuela a été occupé par des manifestants cagoulés. "Equipés de dynamite, des manifestants cagoulés avec des boucliers ont pris l'ambassade du Venezuela en Bolivie. Nous allons bien et sommes à l'abri, mais ils veulent faire un massacre. Aidez-nous à dénoncer cette barbarie", a déclaré l'ambassadrice vénézuélienne Crisbeylee Gonzalez à l'agence de presse officielle ABI. Au milieu de la nuit, des patrouilles de l'armée ont commencé à parcourir les rues de La Paz et d'El Alto. En revanche, les policiers, dont de nombreuses unités s'étaient mutinées ces derniers jours contre le président Maduro, n'effectuaient pas de patrouilles, sans que leur absence actuelle ne soit expliquée par leur commandement. Le commandant en chef de l'armée bolivienne, le général Williams Kaliman, avait demandé dimanche au président Evo Morales, confronté depuis trois semaines à une vague de contestation contre sa réélection, de démissionner "pour le bien de la Bolivie". "Après avoir analysé la situation conflictuelle interne, nous demandons au président de renoncer à son mandat présidentiel afin de permettre la pacification et le maintien de la stabilité, pour le bien de notre Bolivie", a déclaré le général à la presse. Le président de l'Assemblée nationale de Bolivie, Victor Borda, a démissionné dimanche après l'incendie de son domicile par des manifestants

