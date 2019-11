Judo : 10 épreuves au programme de la saison 2019-2020

Le championnat national individuel espoirs de judo, prévu les 27 et 28 décembre, donnera le coup de starter de la saison 2019-2020, dont le calendrier comporte neuf autres rendez-vous majeurs, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Le premier de ces neuf évènements sera le championnat national individuel seniors, prévu les 17-18 janvier 2020. Il sera suivi du championnat national individuel des cadets, les 24-25 du même mois, puis du championnat national individuel juniors, les 31 janvier et 1er février. Le premier championnat national par équipes est programmé les 14 et 15 février et concernera les juniors, tandis que le championnat national par équipes des seniors (première et deuxième divisions) aura lieu les 26 et 27 juin. Il sera précédé des championnats nationaux par équipes de jeunes, à savoir les cadets, les 20-21 mars et celui des minimes, les 10-11 avril. La saison sera clôturée avec les finales de Coupe d'Algérie (cadets/juniors/seniors), prévues les 11-12-13 juillet 2020.

Outre les différents championnats nationaux, individuels et par équipes, le calendrier de la Fédération algérienne de judo pour la saison 2019-2020 comporte plusieurs autres évènements, notamment des passage de grade pour différentes catégories d'âge, ainsi qu'un championnat national de kata. Ce dernier est programmé le 16 avril.