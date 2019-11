Basket : Championnat arabe dames : Le GS Pétroliers, éliminé en demi-finale par Club Beyrouth (70-84)

Le GS Pétroliers a été éliminé du Championnat arabe des clubs féminin de basket-ball, après sa défaite devant le club libanais de Beyrouth sur le score de (70-84), mi-temps (29-38) en demi-finale de la compétition disputée dimanche à Meknès (Maroc). Les quarts-temps ont été comme suit :

17-20, 12-18, 13-25 et 28-21. Les Libanaises affronteront en finale, le vainqueur de l'autre demi-finale qui débutera à 19h00 entre l'ES Cap-Bon (Tunisie) et Chabab Faheys (Jordanie). Le club algérien s'est qualifié pour le dernier carré aux dépens du club organisateur, COD Meknès (Maroc) (72-60). L'autre représentant algérien dans cette compétition, Marine Hussein-Dey, a été éliminé, samedi passé, en quart de finale par l'ES Cap-Bon de Tunis (69-75). La finale et le match de classement pour la 3e place ont eu lieu hier. Neuf clubs de six pays arabes, ont pris part à cette compétition. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Liban, de la Jordanie et des Emirats-arabes unis.

Résultats des demi-finales :

Club Beyrouth (Liban) - GS Pétroliers (Algérie) 84-70

ES Cap-Bon (Tunisie) - Chabab Faheys (Jordanie) (19h00)

Lundi (hier) 11 novembre : 3e place:

GS Pétroliers/ ES Cap-Bon (Tunisie) ou Chabab Faheys (Jordanie)

Finale : Club Beyrouth (Liban)/ ES Cap-Bon (Tunisie) ou Chabab Faheys (Jordanie).