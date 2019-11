Asphyxie au CO : déjà 132 morts déplorés en 2019

Véritable problème de santé publique, l’asphyxie au monoxyde de carbone endeuille chaque hiver des dizaines de foyers algériens. Les statistiques de la protection civile donnent à cet effet froid au dos et confirment une tendance à la hausse d’année en année.

En 2018, le bilan des accidents liés à l’intoxication par gaz de combustion et autres porte sur 131 décès et 2793 personnes incommodées par les gaz brulés, dont 1849 par le gaz CO provenant essentiellement des équipements du chauffage et des chauffe-bains.

Pis, les mêmes services ont déploré lors des neuf premiers mois de cette année de 2019 quelque 132 victimes d’asphyxie, dont 113 ont péri suite à l’inhalation du monoxyde de carbone.

Pour la protection civile, ces accidents ne sont pas dus « au hasard » ou de circonstances « imprévues » et la majorité des décès par asphyxie causés par ces gaz sont dues à une erreur de prévention en matière de sécurité. « En général, ces erreurs sont imputés essentiellement à la mauvaise ou le manque de ventilation, le mauvais montage et la mise en œuvre de ces équipements par un personnel non qualifié », regrette la DGPC qui a procédé, ce lundi, au lancement d’une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur le danger d’asphyxie, sous le slogan ‘’Un hiver chaud sans risques’’.

Rédaction Nationale