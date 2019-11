Le Forum d’El Moudjahid recevra Fayçal Ouhadda, président de l’association des diabétiques

La prévalence du diabète s’accentue et devient un véritable fléau en Algérie, considéré comme un sérieux problème de santé publique. Ils sont près de 5 millions d’Algériens atteints de cette maladie, soit 15% de la population, selon les chiffres de l’OMS. Le thème de la Journée Mondiale du Diabète 2018 et 2019 est « La famille et le diabète ». Pour en parler le forum d’El Moudjahid recevra demain mardi Fayçal Ouhadda, président de l’association des diabétiques. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients seront entre autres les aspects qui seront débattus lors de cette rencontre.

Rédaction Web