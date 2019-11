Marches de soutien à Mostaganem et à relizane

Des citoyens ont organisé, dimanche à Mostaganem, une marche pacifique, pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté sur place. Les participants à cette initiative, représentant différentes couches sociales de la wilaya, se sont regroupés devant la place de l’Indépendance, face au siège de l’APC, pour ensuite traverser les boulevards Cheikh-Bendine, Hocine-Hamadou, puis la route d’Oran, pour atteindre enfin le boulevard Boumaâza-Mohamed, devant le siège de la wilaya.

Les manifestants ont scandé différents slogans, comme «Djeich, chaâb, khawa-khawa», «Oui à l’élection, et non à la corruption», «Les élections sont la solution» et «Non à l’inconnu».

Les marcheurs ont insisté sur la nécessité de s’attacher à la solution constitutionnelle, pour régler la crise politique, de parachever le processus électoral lancé en septembre dernier et de soutenir l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN). Ils ont également réitéré, à travers leurs slogans, l’importance de renforcer le lien ANP-Nation, notamment pour ce qui a été concrétisé, ces derniers mois, par l’accompagnement de l’Armée des revendications du changement et ses efforts, en vue de protéger le pays et sa stabilité. La pluie et le froid glacial n’ont pas empêché les manifestants de poursuivre leur marche, achevée ensuite dans le calme.

l Des centaines de citoyens se sont rassemblés, hier à la place «Es-Salam», au centre de Relizane, pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle. Des citoyens de différentes couches de la société civile, ayant pris part à ce regroupement, en dépit de la pluie et du froid glacial, ont exprimé leur soutien à l’APN et à la prochaine présidentielle, et leur souhait d’un changement auquel aspire le peuple. Les participants ont retenti des slogans réclamant l’organisation des élections à leur date, pour élire le futur président du pays, et affirmant le lien entre le peuple et l’armée. Ils ont brandi des banderoles où est écrit, entre autres, «Oui aux élections présidentielles», «Djeich Chaab khawa khawa», «L’armée, une ligne rouge» et «Les élections, la seule issue à la crise de l’Algérie».