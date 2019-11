Présidentielle du 12 décembre, Autorité nationale indépendante des élections : Une semaine charnière avant la campagne électorale

Signature, samedi prochain, de la charte d’éthique de la pratique électorale par les cinq candidats, et les responsables des médias publics et privés.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), M. Mohamed Charfi, a réuni hier les membres de cette instance en assemblée générale au siège de Club-des-pins du Palais des Nations. L’ordre du jour, a indiqué M. Ali Draâ, chargé de la communication de l’Anie, consistait à acter, d’une part, la décision du Conseil constitutionnel ayant officiellement et de manière définitive statué sur les candidatures pour la présidentielle du 12 décembre, et accélérer, d’autre part, les préparatifs en prévision de la campagne électorale qui débutera le 17 novembre. Dans cette perspective, la semaine en cours s’annonce chargée pour les cadres de l’Anie. En effet, en sus de l’accélération de la cadence des réunions de concertation au sein de ses différentes structures internes, des rencontres sont également prévues avec les cinq candidats en lice. Ces rencontres ont pour but, explique M. Draâ, de débattre des modalités de l’opération de répartition du passage sur les médias lourds devant être finalisée jeudi prochain lors d’une réunion avec les représentants de l’Arav. S’ensuivra la signature, samedi prochain, de la charte d’éthique de la pratique électorale par les cinq candidats et l’ensemble des responsables des supports médiatiques publics et privés. Les dispositions du document obéissent à l’idée d’assurer une campagne électorale saine «exempte de toute sorte de dérives, d’injures et respectant le cadre réglementaire y afférent», explique encore notre interlocuteur. Document inédit dans les annales des élections que le pays a connues depuis son indépendance, la charte d’éthique de la pratique électorale cristallise à travers ses dispositions l’engagement moral des cinq candidats à garantir une compétition sereine et régulière. L’objectif visé est d’aller vers une campagne électorale devant être marquée par une confrontation uniquement sur la base de programmes et la tenue d’un discours en parfaite harmonie avec les aspirations de la population et ses attentes en rapport avec le prochain rendez-vous électoral. Sur un autre volet, la présentation du fichier électoral électronique, initialement prévue pour hier, a été reportée ultérieurement en raison de la tenue de ladite assemblée générale des membres de l’Anie sous l’égide de son président Mohamed Charfi.

Ce qu’il faut retenir concernant le fichier électoral, c’est surtout le fait que son assainissement s’est fait à l’aide d’applications technologiques ayant permis une épuration des listes électorales au niveau de chaque commune. Les données ainsi réactualisées du fichier électoral seront mises à la disposition des cinq candidats sur CD-rom.



Sensibilisation et vulgarisation du scrutin présidentiel



Outre les aspects purement organisationnels de la présidentielle dont se charge l’Anie, en vertu des prérogatives réglementaires, le volet lié à la sensibilisation du citoyen quant à l’importance que revêt le scrutin n’est pas en reste. A l’évidence, l’objectif escompté vise à s’assurer d’un taux de participation respectable dans le choix souverain du futur président de la République. Dans cette optique, le conseiller du président de l’Anie, M. Othmani, s’est concerté hier avec des représentants des médias publics en vue de définir les contours d’une stratégie de sensibilisation efficace à vulgariser les mêmes supports médiatiques. En ce sens, l’idée d’investir les réseaux sociaux a été mise en relief lors de cette réunion, de même que celle de voir l’Anie se doter de son propre forum de presse pour mieux expliciter à l’opinion les différents enjeux autant politiques qu’économiques liés au prochain rendez-vous électoral, de même que les attentes des citoyens de la prochaine présidentielle.

Karim Aoudia