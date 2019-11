Emploi : Levée du gel sur l’extension des activités des micro-entreprises

Tidjani Hassan Haddam, qui s’exprimait à l’ouverture des travaux d’une journée d’études ayant pour thème «l’entreprenariat au service du développement économique et social», tenue à l’école supérieure de la sécurité sociale, en présence de la ministre de Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a annoncé la levée du gel sur l’extension des activités des micro-entreprises.

«Une décision qui concerne l’ensemble des projets lancés à travers le territoire national»,

a-t-il précisé à l’occasion de la signature d’une convention cadre entre le ministère du Travail, représenté par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et le ministère de la Solidarité nationale, représenté par l’Agence de développement social (ADS).

Le ministre a souligné l’importance de cette convention qui permettra, selon ses termes, de mettre en place l’ensemble des mécanismes susceptibles d’optimiser la prise en charge des jeunes, porteurs de projets et d’idées innovantes. «Cette convention a été signée entre l’Ansej, la CNAC et ADS dans le but de soutenir la création d’activités», a expliqué Haddam, précisant, dans le même contexte, que son département a procédé, en application des instructions du Premier ministre, à l’organisation de six rencontres auxquelles ont pris part 50 représentants des Startups.

«Ces rencontres nous ont permis de nous enquérir des préoccupations et des propositions, formulées à cette occasion, par les représentants des différents Startups », a indiqué le ministre, ajoutant que ces rencontres se sont soldées par l’élaboration d’un plan d’action qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Il a, dans le sillage, indiqué que son secteur œuvre sans répit à l’élaboration et à l’application de l’ensemble des programmes au profit de ces micro-entreprises en vue d’assurer leur accompagnement selon les critères scientifiques.

Haddam a fait savoir que l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, s’attelle à «développer» son économie par «l’encouragement» et le «soutien» aux Start-up qui sont devenues ces dernières années une «clé» dans le développement économique. «Il faut rappeler les mesures incitatives prises par le gouvernement pour encourager la création des Start-up et mettre davantage en valeur leur rôle dans le développement économique et social du pays », a-t-il expliqué.

Prenant la parole, Ghania Eddalia a relevé la nécessité de «coordonner» les efforts pour l’instauration d’un Etat de droit, de justice qui repose sur «l’égalité» et les «libertés». «Ceci à travers une politique sociale qui garantisse les droit et l’octroi des facilitations au profit des catégories vulnérables de la société et d’assurer leur accompagnement dans les activités citoyennes et leur insertion socioprofessionnelle», a souligné la ministre de la Solidarité nationale qui a relevé l’intérêt de consentir

«davantage» d’efforts pour prendre en charge les besoins des différentes couches de la société à la veille de prochaines échéances électorales que l’Algérie s’apprête à organiser. «Ce rendez vous à la fois historique et stratégique nous pousse à redoubler d’efforts pour confirmer le principe de la justice sociale et l’égalité des chances sans aucunes discrimination», a-t-elle insisté.

Mme Eddalia a, dans ce contexte, rappelé l’ensemble des décisions prises par le gouvernement depuis la rentrée sociale et ayant porté leurs fruits, notamment à travers l’ouverture de nouveaux postes budgétaires pour assurer l’encadrement des classes spéciales au profit des personnes aux besoins spécifiques. Elle a, également, évoqué la levée de gel sur les opérations d’investissement pour la gestion non centrale et la revalorisation de l’allocation mensuelle octroyée aux personnes handicapées, passée de 4000 DA à 10.000 DA. «Permettez-moi de saisir cette opportunité pour mettre la lumière sur le travail accompli par les services de mon département en vue d’améliorer le service public et dans le rapprochement de l’administration au citoyen en vue d’identifier les besoins des citoyens et de les mieux cibler», a-t-elle noté, affirmant qu’il s’agit d’assurer l’accompagnement des porteurs de projets et d’orienter des microcrédits vers les activités les plus rentables.

La ministre a, à ce propos, fait savoir que son secteur a enregistré plus de 889.346 bénéficiaires du dispositif de microcrédit pour une valeur de 58,1 milliards de Da. «Ce qui a permis la création de 1,3 millions de postes de travail dans différents secteurs d’activités», a enfin noté Mme Eddalia.

Kamélia Hadjib

« Une réponse aux demandes des jeunes entrepreneurs »

L’annonce faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale concernant le dégel de tous les projets d’extension d'activité des entreprises créées dans le cadre de l'Agence nationale d'aide à l'emploi des jeunes Ansej et la Caisse national d'assurance chômage (Cnac) va faire sans doute beaucoup d’heureux. Hassan Tidjani Haddam a précisé en effet que cette décision intervient en réponse aux demandes de jeunes entrepreneurs qui souhaitent étendre leurs activités. Ainsi, les entrepreneurs ayant, au préalable, obtenu un crédit par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) ou encore par la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac) seront en mesure de demander un deuxième prêt. Le but étant de leur permettre d’étendre leurs activités.

Il faut dire, à ce propos, que le bénéfice des aides et avantages en phase d’extension est soumis à plusieurs conditions. L’entrepreneur doit avoir dépassé la période des avantages fiscaux liés à la phase création et procédé au remboursement de 70% du crédit bancaire et 50 % du prêt non rémunéré (PNR) dans le cadre du financement triangulaire. Cette condition doit être vérifiée même pour les promoteurs dont l’échéancier n’a pas atteint ce niveau de remboursement (paiement par anticipation). Il doit également avoir remboursé 100% du prêt non rémunéré (PNR), dans le cadre du financement mixte, ainsi que la totalité du crédit bancaire initial en cas de changement de banque ou de type de financement du triangulaire vers le mixte, comme il doit être à jour dans les remboursements du Crédit à moyen terme (CMT) et du prêt non rémunéré (PNR). Si le remboursement a déjà dépassé les pourcentages exigés ci-dessus, le bénéficiaire doit présenter les trois derniers bilans et doit disposer de la totalité des équipements essentiels à l’activité initialement acquis. Il faut dire cette décision intervient après le gel, par le gouvernement, des poursuites judiciaires contre les bénéficiaires des crédits qui n’ont pas pu rembourser leurs prêts bancaires.



160.000 micro-entreprises ont remboursé leurs dettes



Les entrepreneurs ayant vendu leur matériel ne sont pas concernés par cette décision du Premier ministre. Cette mesure de Noureddine Bedoui vient dans un contexte de protestations dans la majorité des régions où les jeunes entrepreneurs se sont assemblés devant les sièges de ces organismes.

Une autre mesure d’accompagnement sera également assurée par la Cnac et l’Ansej aux promoteurs en difficulté, en vue de les aider à trouver des solutions aux contraintes auxquelles ils ont à faire, et à assurer la viabilité de leurs projets. Il convient de rappeler que plus de 160.000 micro-entreprises qui ont remboursé leurs dettes bancaires ont bénéficié de l’effacement des pénalités de retard et des intérêts cumulés, a indiqué la directrice de l’Ansej. «Cette convention, précise-t-elle, avec les cinq banques publiques se décline en deux formules : le remboursement en intégralité du crédit bancaire avec l’effacement des pénalités de retard ou le choix donné au jeune promoteur de rééchelonner sa dette avec un nouvel échéancier pour permettre la pérennité de ces micro-entreprises». La directrice générale de l’Ansej a également rappelé la mise en place d’un fonds de garantie, qui «permet aux jeunes promoteurs de faire face au remboursement du crédit bancaire à hauteur de 70% du montant total de ce crédit». Actuellement, il y a 21.000 micro-entreprises qui ont bénéficié de l’indemnisation du fonds de garantie, et environ 25 milliards

de da ont été dégagés pour le remboursement des dettes des micro-entreprises qui ont eu des difficultés d’exploitation de leurs activités. «Globalement 37.000 micro-entreprises en difficulté, avec un taux de mortalité allant jusqu’à 25%». «Le système de remboursement mis en place avantage les micro-entreprises en difficulté» a également précisé la responsable. Celui-ci varie en fait, en fonction de la date de mise en œuvre de la micro-entreprise créée dans le cadre de l’Ansej. Ainsi, ces dispositions ne concernent que les jeunes qui ont bénéficié de projets avant mars 2011, et englobent les entreprises qui ont eu de grandes difficultés de gestion. Il y a les crédits pour les jeunes promoteurs déboursés par le Trésor public, et les crédits bancaires dans le financement des projets des jeunes.

Salima Ettouahria