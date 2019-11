Numéro Vert de la DGSN : deux millions d’appels

Le centre de commandement et des opérations de la Sûreté nationale a enregistré 1.979.681 appels aux numéros verts 15-48 et 104 et au numéro de secours 17 durant les neuf premiers mois de 2019, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ces appels ont concerné 119.775 demandes d'aide, 35.576 signalements d'accidents de la route, 652.167 demandes de renseignements et d'orientation, 68.376 signalements de vol et 6.030 signalements d'incendies, ainsi que divers signalements, précise la même source. Dès réception des appels, les services de sécurité "interviennent immédiatement en vue de prendre en charge les préoccupations des citoyens, les aider et les orienter", indique le communiqué qui précise que ces appels avaient permis l'arrestation de plusieurs individus en flagrant délit. Dans son communiqué, la DGSN salue "le rôle efficace des citoyens en tant que maillon principal dans l'équation sécuritaire", ajoutant que les salles des opérations de la sûreté de wilayas restaient "mobilisées" pour prendre en charge les signalements qui lui parviennent via les numéros verts 1548 et 104 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens pour signaler tous les crimes qui menacent leur sécurité et répondre à toutes les demandes de renseignements en relation avec les missions de la police.