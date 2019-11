Béchar : Saisie de 50 kg de kif traité

Un détachement de l’ANP a saisi, à Béchar/3e RM, 50 kg de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sétif/5e RM, trois individus et saisi 40.912 unités d’articles pyrotechniques. A Tamanrasset (6e RM), douze individus ont été arrêtés, samedi, par un détachement de l'ANP qui a saisi également un véhicule tout-terrain, sept groupes électrogènes et six marteaux piqueurs. A Tiaret (2e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu et saisi six fusils de confection artisanale et une quantité de munitions, alors qu'à Ouargla (4e RM), dix-huit immigrants clandestins ont été arrêtés.