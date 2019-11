Tipasa : Hommage aux familles des victimes du devoir

L’Association la Radieuse, présidée par M. Kada Chafi, a fait le déplacement à Tebessa, Mascara, Batna et Mostagnem. En compagnie de l’ancien arbitre international, Mohamed Hansal, l’association a tenu à soutenir et présenter ses condoléances aux familles des martyrs du devoir national, Brahim Mohamed de la commune de Hachem dans la wilaya de Mascara, Hadidène Samir de Barika, wilaya de Batna, Farouk Bourekrouche, de la commune de Sidi Lakhdar dans la wilaya de Mostaganem et Messai Zoubir de Ouinet à Tebessa. Ce sont tous des éléments de l’ANP, victimes de groupes terroristes résiduels, la semaine passée à Tipasa.

Pour sa part, le président de la Radieuse, Chafi Kada, a souligné : «C’est un devoir de soutenir et d’être aux côtés de ces familles dans de telles circonstances douloureuses et de saluer les éléments de notre armée pour leur courage, leur abnégation et leurs sacrifices dans le but de protéger notre pays de tous ses ennemis». Quant aux familles des victimes, elles ont exprimé leurs remerciements aux hauts responsables de l’ANP, aux autorités du pays et à l’association la Radieuse pour ce geste de soutien et de solidarité. La Radieuse a offert des omra à ces familles éplorées.