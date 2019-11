Lutte contre le terrorisme et la radicalisation : L’Algérie, une expérience leader

C’est en présence des responsables, enseignants et praticiens des universités de Bergame (Italie), d’ADA (Bakou, Azerbaïdjan) et Mohamed-Lamine- Debaghine–Sétif 2, ainsi que des représentants de services de sécurité et de la communauté universitaire, qu’ont débuté, hier, les premiers cours de professionnalisation sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Cette rencontre organisée sous la thématique de « La dimension régionale de la radicalisation, du terrorisme et de radicalisation : perspectives en Algérie » s’étalera sur un cursus de formation de 15 jours et s’inscrit dans le cadre d’un projet scientifique « PRaNeT », initié par le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère des Affaires étrangères italiens avec les pays de l’OIC.

« Un projet qui traite d’une problématique importante dans le domaine des sciences politiques, du droit international et de la sphère liée à la sécurité humaine », soulignera le Dr Khier Guechi, recteur de l’université dont la vocation humaine et sociale implique de facto de telles initiatives scientifiques. C’est un projet dont l’objectif vise à travers cette formation, à analyser la problématique du terrorisme et de la radicalisation dans l’espace international et tend à examiner les bonnes pratiques des acteurs académiques et professionnels sur la prévention d’un tel phénomène, ajoutera l’intervenant, qui mettra l’accent sur l’expérience leader de l’Algérie dans ce domaine et partant, l’occasion offerte à tous les participants de s’en inspirer et d’en débattre.

Une cérémonie à l’issue de laquelle interviendront également Michel Brunelli, coordinateur du projet au niveau de l’université de Bergame, Nargiz Islamaouiya, directrice du centre d’excellence de l’université ADA et Naouel Abdelatif Mami, vice-recteur de l’université Med-Lamine-Debaghine de Sétif, pour dire l’importance que revêt un tel projet et l’impact qu’il est appelé à produire sur la société internationale dans son implication dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de radicalisation, mettant en exergue l’expérience et les avancées accumulées par l’Algérie face à ce phénomène.

« Il s’agira d’améliorer la compréhension des problèmes inhérents à la radicalisation et des solutions possibles pour créer des politiques d’inclusion, et là où cela s’impose, d’identifier des outils réglementaires, sociaux et politiques et des activités concrètes de dé-radicalisation », soulignera Naouel Abdelatif Mami qui reviendra sur les grands axes de ce premier cours de professionnalisation traitant dans « sa dimension régionale de la radicalisation, du terrorisme et de radicalisation : perspectives de l’Algérie ».

Plusieurs ateliers traitant notamment du terrorisme et de la criminalité organisée, du terrorisme et contre-terrorisme, des outils géopolitiques pour analyser l’extrémisme violent, du djihadisme avec l’analyse d’une menace terroriste, de l’extrémisme violent dans le droit international et l’Union européenne, le financement du terrorisme, des processus et enjeux de radicalisation, dé-radicalisation, politiques de sécurité humaines et d’inclusion sociale y seront traités.

F . Zoghbi