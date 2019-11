Tlemcen : Lancement d’une caravane « Ouswet Kheir El Bachar »

Le coup d'envoi d'une caravane novembriste mohamedienne «Ouswet Kheir El Bachar» a été donné, hier, à Tlemcen, à l’occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui et de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er-Novembre, a-t-on appris des organisateurs. Initiée par le centre culturel islamique de Tlemcen jusqu’au 25 novembre en cours, cette manifestation prévoit trois conférences abordant la vie du prophète, l'éveil islamique et l’impact de l'Islam sur la société, par des universitaires.

La caravane, qui sillonnera certaines communes de la wilaya, organise un concours de récitation du Coran destiné aux enfants adhérents au centre culturel islamique, ainsi que des conférences pour faire connaître des personnalités historiques nationales et musulmanes, des activités utilisant les techniques informatiques dans le montage de photos et des chants patriotiques. Deux concours sont prévus, le premier du meilleur dessin expressif sur l’anniversaire du 1er-Novembre et du Mawlid Ennabaoui et le second sur l’écriture du meilleur article sur un sujet historique destiné aux concurrents de l’école de «Dar El Hadith» et aux stagiaires des CFPA de Tlemcen. La manifestation vise à inculquer l’esprit patriotique et les valeurs à la génération montante et à leur ouvrir le champ pour exprimer leurs talents en écriture, en dessin et autres.