M. Youcef Belmehdi : « Le discours religieux ne peut être dissocié du discours nationaliste »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, hier à M'sila, que «le discours religieux ne peut être dissocié du discours nationaliste».

Intervenant lors de l'ouverture, à la maison de la culture Guenfoud-Hamlaoui, d'un séminaire national sur «les constantes nationales et le rôle des institutions religieuses dans leur consolidation», en présence de cadres du secteur de plusieurs wilayas et d'universitaires, le ministre a estimé que «la cohésion entre le discours religieux et le discours nationaliste qui apparaît lors des différentes phases de l'histoire a contribué à une prise de conscience ayant permis de surmonter les crises et difficultés traversées par le pays». «L'Algérie affronte aujourd'hui de grands défis dans la construction de ses institutions conformément aux revendications populaires, qui rejettent toute dissociation entre le discours religieux et le discours nationaliste, comme l'on ne peut également pas séparer l'imam de sa société qu'il a le devoir d'orienter pour aller de l'avant». «L'imam peut prendre des initiatives et assumer son rôle sans les orientations et instructions du ministère de tutelle conformément à sa mission», a ajouté

M. Belmehdi, appelant à «lutter contre ceux qui prêchent pour la dissociation du discours religieux du discours national sur la base d'idéologies intruses». Initiée conjointement par la direction des Affaires religieuses et l'université, le séminaire s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice et l'ouverture de l'université sur son environnement, ont indiqué les organisateurs. Le ministre poursuivra sa visite de deux jours dans la wilaya par la pose de la première pierre du projet d'une mosquée qui portera le nom du cheikh Mohamed Ketou, l'inspection du projet de la mosquée Amar ibn Yassir dans la commune de Sidi Ameur et le lancement du projet d'une école coranique dans la commune d'Amedjdel. Il visitera également le projet d'extension de la zaouïa El Kacimia dans la commune d'El Hamel.