L’Organisation nationale des aveugles algériens s’attelle à concrétiser, à Oran, un projet de fabrication de tablettes d’écriture en braille, a-t-on appris du président de cette instance. Dans ce cadre, des contacts sont en cours avec un investisseur privé pour l’acquisition d’un moule qui sera utilisé dans la production de ce matériel, a précisé Mohamed Lahouali. «Le prix de ce moyen pédagogique, indisponible sur le marché national, est estimé à 11.150 DA l’unité. Il est composé d’une tablette, d’un stylet et d’une règle utilisés dans l’écriture», a-t-il précisé. Cette initiative, inscrite dans le cadre des activités de la micro-entreprise locale «Wamid» pour l’intégration des non-voyants, spécialisée en fabrication de balais et de brosses de Haï Menaouar, vise à couvrir les besoins de 25 écoles de non-voyants réparties à travers le territoire national, soit un effectif moyen de 90 élèves par établissement, selon la même source.

Ce projet permettra de réaliser une tablette d’écriture en braille et générera des emplois au profit de cette frange de la population, a souligné le président de l’Organisation nationale des aveugles algériens. «Nous envisageons d’acquérir d’autres moules pour la production de tablettes pour le calcul et la géométrie, utiles pour la scolarisation des personnes non voyantes», a-t-il ajouté. Le bureau d’Oran a bénéficié, dernièrement, d’une imprimante en braille, un don d’une association culturelle algéro-allemande activant à Stuttgart pour l’impression des manuels scolaires accompagnant l’élève et pour aider les étudiants à réaliser leurs recherches et leurs thèses.