Tizi Ouzou : Lancement de deux projets stratégiques

Les ministres de l'Industrie et de l'Energie, respectivement Mme Djamila Tamazirt et M. Mohamed Arkab, ont effectué hier une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou où ils ont procédé à la pose de la première pierre de deux projets stratégiques, à savoir un gazoduc de 16 pouce et une usine de construction de transformateurs de grande puissance. Les deux ministres ont également inspecté d’autres projets industriels mis en service récemment dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer l’industrie locale et mettre fin à la dépendance de notre pays aux importations dans le domaine industriel, selon les déclarations des deux ministres. Le premier projet lancé par la délégation ministérielle est le gazoduc 16 pouces dans la localité de Fréha. Ce projet permettra, selon le ministre de l’Energie, l’alimentation en gaz naturel de trois communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, à savoir Zekri, Akerrou et Ait Chaffaa et de quelques villages des communes de Yakouren, Azazga et Fréha, soit un total de 8.000 foyers. Ce gazoduc alimentera également quelque 4.000 autres foyers dans la wilaya de Béjaia, notamment Beni Ksila, Taourirt Ighil, Tifra.

Le deuxième projet «stratégique et important», dont la première pierre a été posée lors de cette visite ministérielle, a été l’usine de construction de transformateurs de haute puissance réalisée en partenariat entre E. Industrie (Algérie) et VIJAI (Inde). Selon les deux ministres, ce projet permettra la création de près de 400 postes d’emploi directs et quelque 900 autres postes pendant la période de réalisation et constituera une importante plus-value à l’économie nationale en permettant la mise en place de meilleures conditions pour le développement dans différents domaines. Ce partenariat gagnant-gagnant permettra aussi à l’Algérie de ne plus importer ce genre de transformateurs et d’exporter une partie de la production de cette usine, ont-ils encore déclaré lors d’une cérémonie organisée au niveau de l’usine Electro-Industrie de Fréha. Mohamed Arkab a insisté sur la détermination du gouvernement à encourager et accompagner l’émergence d’une véritable industrie aussi bien nationale que locale pour aboutir à la satisfaction de la demande locale et en finir avec la dépendance de l’étranger.

La ministre de l’Industrie et son collègue de l’Energie ont par ailleurs insisté lors de leurs allocutions respectives sur la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts pour le développement du partenariat gagnant-gagnant dans les différents aspects, notamment le transfert de technologie, ainsi que le développement d’une industrie nationale de qualité et compétitive afin de réduire au maximum la facture des importations et en finir avec notre dépendance à l’importation et à l’exportation des hydrocarbures.

Le ministre de l’Energie a de son côté mis en exergue la détermination et la volonté du gouvernement Bedoui à faire bénéficier toutes les régions du pays de l’alimentation en énergie qu’il faut, a-t-il toutefois souligné, utiliser avec rationalité.

Lors de cette visite, les deux ministres ont été accompagnés par le premier magistrat de la wilaya, Mahmoud Djemaa, des représentants de l’APW et des élus, notamment des députés.

Bel. Adrar