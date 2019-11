Grippe saisonnière : début de la campagne de vaccination

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020 a débuté officiellement, hier, au niveau des unités de santé de proximité et des pharmacies d’officine. Une opération qui devra s’étaler sur toute la période automno-hivernale.

«Cette campagne qui débute habituellement au mois d'octobre, a été retardée, cette année, parce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tardé à définir la souche du virus qui change d'une année à l'autre», a déclaré à cette occasion le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, lors d'une conférence de presse.

Djamel Fourar a affirmé que «tous» les moyens ont été mis en place pour réussir l’opération, qui enregistre un engouement «important» chaque année.

D’ailleurs, on apprendra à cette occasion que l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a réceptionné un quota de 2,5 millions de doses. Le vaccin cible les personnes vulnérables à la grippe saisonnière, en l’occurrence les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants qui souffrent d’une maladie chronique, les femmes enceintes ainsi que le personnel de santé et les corps constitués.

Le même responsable a indiqué que le vaccin est administré gratuitement au niveau des structures de santé publique. Au niveau des officines, la dose coûtera 660 DA.

«Le vaccin est remboursé par la sécurité sociale pour les personnes âgées et pour les malades chroniques», a précisé le directeur de la prévention et de la promotion au département de Miraoui.

Evoquant le dispositif de surveillance et de prévention, Fourar a noté que ce dernier sera reconduit cette année. Un dispositif basé, a-t-il noté, sur le réseau ‘‘sentinelle nationale de surveillances de la grippe’’, institutionnalisé par arrêté ministériel. Le responsable a tenu à souligner que la vaccination demeure le «meilleur» moyen de «se prémunir» contre ce virus et de «réduire» la mortalité dont il est à l'origine. «L’année dernière, dix décès liés au virus de la grippe saisonnière ont été enregistrés en Algérie, contre 26 décès en 2017. C’est un bilan stable», a-t-il ajouté, révélant que 98% de doses des vaccins importés ont été consommées.

De son côté, le Dr Derrar Faouzi, responsable au centre de référence à l’Institut Pasteur a mis en garde contre la «virulence» de la grippe de cette année. «L’OMS a eu beaucoup de difficultés à mettre au point le vaccin, avec un mois de retard, en raison d’une souche particulière H3N2 qui a émergé d’une manière très rapide.



600.000 décès/an



La grippe est une infection respiratoire aiguë, due au virus influenza, considéré comme bénigne.

Son évolution peut être compliquée en raison d’une virulence particulière du virus, ou à cause de la fragilité des personnes infectées », a-t-il averti. Il a noté que la vague de froid prévu pour les jours à venir augmente le risque de la propagation de la grippe, qui cause, pour information, 600.000 décès / an dans le monde.

Le Dr Derrar a mis en exergue l'importance du rôle des médias dans la sensibilisation afin «d'encourager» les groupes à risque à se faire vacciner, d'autant que la souche du virus de cette année est considérée par l'OMS comme «particulièrement coriace».

Pour sa part le professeur Rahal a fait savoir que toutes les mesures préventives avaient été prises par le ministère, notamment par l'élaboration de spots publicitaires qui seront diffusés à la radio et à la télévision et l'organisation de campagnes de sensibilisation au niveau des places publiques.

Le directeur général de l'INSP a insisté sur l’application «stricte» des gestes de prévention, ce qui permettra de «se protéger» et de «limiter» la transmission du virus de la grippe avant de donner les gestes à adopter. «Il est ainsi recommandé d'éviter les contacts rapprochés avec une personne atteinte de grippe, en particulier si on est âgé de plus de 65 ans, si on est porteur d’une maladie chronique ou enceinte.

Il est conseillé aussi de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique», a-t-il recommandé.

Sarah A. Benali Cherif