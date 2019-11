Khenchela : Des gardes communaux réclament l’amélioration de leurs conditions sociales

Des dizaines de gardes communaux ont protesté, hier à Khenchela, pour interpeller les autorités locales concernant l’amélioration de leurs conditions sociales. Les manifestants se sont rassemblés devant le siège de la wilaya, pour faire part aux autorités de leurs revendications et demander au wali d’intervenir, pour «améliorer leurs conditions sociales» et leur accorder leurs droits qu’ils ont qualifié comme étant «bafoués». En ce sens, le représentant de la Coordination nationale des gardes communaux de la wilaya de Khenchela, Mohamed Zeroual, a affirmé que «la plupart des gardes communaux vivent dans des conditions sociales désastreuses, compte tenu du fait que des dizaines d’entre eux n’ont pas bénéficié de logement». Le même représentant a également ajouté que les gardes communaux invalides dans la wilaya de Khenchela «perçoivent actuellement une pension ne dépassant pas 15.000 DA par mois», après que leur salaire mensuel eut été suspendu, contrairement à ce qui se fait dans le reste du pays. Il a également dénoncé ce qu’il a qualifié de «marginalisation par les autorités locales et la commission des œuvres sociales des travailleurs des collectivités locales des gardes communaux et des invalides, et leur exclusion des diverses cérémonies d’hommage, à l’occasion des manifestations nationales et religieuses, et ce malgré tout ce qu’ils ont donné à l’Algérie pendant plus de deux décennies». À noter que des responsables du cabinet du wali de Khenchela ont reçu, aujourd’hui, cinq représentants des gardes communaux, et ont prêté attention à leurs préoccupations, tout en promettant d’œuvrer à résoudre les problèmes soulevés dans les «plus brefs délais», en particulier concernant le dossier relatif au logement.