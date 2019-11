Conjoncture : L’ordre des priorités

Passer de l'aide généralisée à l'aide ciblée, visant exclusivement les catégories vulnérables, est une orientation dictée par cette nécessité de retour à l’équilibre budgétaire. « Une opération longue, compliquée et sensible sur les plans économique et social, nécessitant une méthode globale de réforme et un examen rigoureux pour définir ses répercussions sur les citoyens», admet le ministre des Finances. Il s’agira ainsi d’agir dans le sens de la quantification des subventions allouées sous ce chapitre, et de procéder à un «ciblage» de ces aides dont la répartition généralisée et non étudiée a été accompagnée d’inégalités et d’injustices. La révision de l’aide sociale en fonction de paramètres bien définis répond à des objectifs de rationalisation des dépenses de l’Etat, de renforcement de la cohésion sociale à travers des aides plus ciblées et de rééquilibrage des finances publiques. En fait, l’évolution de la situation budgétaire du pays s’est caractérisée, au cours de ces dernières années, par un accroissement sans précédent des dépenses publiques engendrées essentiellement par l’émergence d’une demande soutenue, notamment en termes d’effets induits par les dépenses au titre des aides sociales. La nécessité qui s’impose aujourd’hui de conduire avec prudence la politique budgétaire s’explique par cette logique, à savoir qu’elle est déterminante et fondamentale dans la formation de la croissance économique.

L’enjeu consiste, en définitive, à œuvrer pour l’équilibre budgétaire tout en sauvegardant les droits des catégories sociales vulnérables à l’aide de l’Etat. Il s’agit pour les pouvoirs publics d’aller vers une politique budgétaire soutenable et une dépense raisonnable qui soit adaptée aux capacités financières du pays. Une démarche qui recommande une rationalisation des dépenses publiques et un ciblage des priorités en ce qui concerne l’octroi de ces aides. Une mission délicate qui devra conduire à des aménagements au niveau de ces dépenses devenues insoutenables pour un budget en déficit. La réforme préconisée du système des subventions en Algérie —une revendication réitérée tout au long de ces dernières années— a été, pour rappel, recommandée avec insistance par la Banque mondiale qui a souligné, dans ses différents rapports et analyses, l’impératif pour notre pays d’évoluer vers un système de subventions ciblé. L’institution de Bretton Woods avait relevé dans ce sens l'urgence de mettre en œuvre des réformes économiques, notamment en matière d’assainissement des dépenses publiques, l’Etat n’étant plus en mesure de continuer à financer au même rythme qu'auparavant.

D. Akila