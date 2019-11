Exposition internationale d’importation de la Chine : Des accords de principe pour plus de 71 milliards de dollars

La deuxième édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), qui a pris fin hier, a été sanctionnée par la conclusion d'accords de principe pour un an d'achats de biens et de services, a indiqué Sun Chenghai, directeur adjoint du Bureau de la manifestation. La valeur de l'accord est estimé à 71,13 milliards de dollars, en hausse de 23% par rapport à la première édition. Lors d'une conférence de presse, M. Sun a précisé que 3.800 entreprises ont participé à cette exposition, représentant 181 pays, régions et organisations internationales. Cette Exposition internationale d'importation de la Chine, qui a duré six jours, et ayant eu pour thème «Une nouvelle ère, un avenir partagé», a réuni plus de 500.000 acheteurs chinois et étrangers, a-t-il précisé. Plus de 230 entreprises du monde entier se sont inscrites à la troisième édition de la CIIE à Shanghai, et leurs réservations d'espaces d'exposition dépassent les 84.000 mètres carrés, a indiqué M. Sun. Parmi ces entreprises, plus de 80 figurent sur la liste de Fortune Global 500 ou sont des leaders industriels, avec un espace d'exposition total de plus de 50.000 mètres carrés, a-t-il ajouté.