Transport maritime : Report et annulation de plusieurs rotations vers Marseille

Plusieurs rotations de car-ferries assurant la liaison entre des villes algériennes et Marseille, prévues pour cette semaine, ont été reportées ou annulées en raison des intempéries, a indiqué hier l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV). Ainsi, le départ du car-ferry «Tassili II» d'Oran vers Marseille, prévu hier à 12h, a été reporté à une date ultérieure, fait savoir l'ENTMV dans un communiqué. De plus, le départ du car-ferry «Tariq-Ibn-Ziyad» d'Alger vers Marseille, prévu pour aujourd’hui à 12h00, a été reporté à demain mardi 12 novembre. L'enregistrement et l'embarquement des passagers et auto-passagers de ce voyage «se feront à partir de 14h00 jusqu'à 18h00 au plus tard», a précisé la même source. Quant aux départs du car-ferry «Tassili II» de Marseille vers Skikda, prévu demain mardi 12 novembre à 12h00, et de Skikda vers Marseille prévu le jeudi 14 novembre à 12h00, l'entreprise nationale indique qu' «ils sont annulés». Ces reports sont dus aux mauvaises conditions météorologiques sévissant actuellement en Méditerranée, empêchant la sortie des car-ferries, a expliqué la même source.