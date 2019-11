Foire des produits algériens au Gabon : 70 entreprises nationales présentes

Quelque 70 entreprises nationales seront présentes à la Foire des produits algériens prévue du 12 au 17 novembre en cours à Libreville (Gabon), a indiqué, hier, un communiqué du ministère du Commerce. Des entreprises de différents secteurs, à l'instar des industries agroalimentaires, des produits agricoles, et des industries mécaniques, chimiques et pétrochimiques, ainsi que des travaux publics prendront part à ce rendez-vous économique, a précisé le communiqué. Plusieurs start-ups participeront également pour la première fois à cette foire, laquelle s'étale sur une superficie globale de 1.043 m², abritée par «le Jardin botanique» de ladite ville. Selon la même source, le ministre du Commerce, Said Djellab, sera présent à la tête d'une importante délégation d'opérateurs économiques. En marge de cette foire, poursuit le communiqué, le ministre aura plusieurs entretiens avec de nombreuses personnalités influentes au Gabon, notamment le chef de l'Etat, le Premier ministre et un nombre de ministres gabonais. Organisé par la Société algérienne des foires et exportations (Safex), cet important évènement intervient dans le cadre du renforcement de la coopération commerciale entre l'Algérie et le Gabon et vise aussi à présenter la qualité des produits algériens au consommateur gabonais et trouver des débouchés au produit national en Afrique de l'Ouest.