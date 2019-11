Montage local de Smartphones remis au droit ordinaire d’importation : Les vrais mobiles de la décision

L'activité de montage local de téléphonie mobile, indique le ministère de l’Industrie, est remise au droit ordinaire d'importation, et ne bénéficiera plus du dispositif d'importation des collections SKD/CKD, tel que stipulé par le projet de loi de finances pour 2020.

Des précisions ont été apportées, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un gel de l’activité. Joint hier par nos soins, Mourad Goumiri, expert financier, souligne que «la recherche non maîtrisée d'une diminution de la facture des importations a amené le gouvernement à prendre des mesures contradictoires pour tenter de les réduire». A ses yeux, il est impossible de «développer une industrie de montage de véhicules, d'une part, et bloquer les importations de SKD/CKD d'autre part». Enchaînant, l’expert précise que «cette contradiction aurait dû être résolue bien avant le lancement de la politique industrielle de montage automobile. Une telle mesure va entraîner à terme la mort de cette industrie naissante avec toutes les conséquences sur les relations avec nos partenaires étrangers qui vont certainement réagir à ces décisions erratiques». Dans le domaine de la téléphonie mobile, ajoute le Dr Goumiri, «la même erreur a été commise et les répercutions seront les mêmes que pour l’automobile ou pour tous autres produits». Affirmant que le gouvernement a mis ‘‘la charrue avant les bœufs’’ dans ces dossiers, l’expert financier précise qu’ «il fallait, avant de se lancer dans ces industries, s'assurer qu'un minimum de sous-traitance existe sur place pour alimenter les usines de montage, avec un plan à moyen terme pour la créer si elle n'existe pas et, en tout état de cause, contraindre les partenaires étrangers de la mettre en œuvre dans notre pays sur la base d'un programme rigide de réalisation». N’a-t-on pas mis du temps pour se rendre compte de l’inefficacité de la démarche ? A cette question, l’universitaire relève qu’il «n’y a pas de vision globale et rationnelle dans les prises de décisions au niveau industriel, seules des démarches sectorielles, voire personnelles sont mises en œuvre, sans se rendre compte des répercutions sur les autres secteurs d'activité et sur nos équilibres extérieurs».

Par ailleurs, il convient de souligner qu’une source du ministère de l’Industrie, citée par l’APS, précisait que cette activité (montage local de Smartphones) n'encourage pas l'intégration nationale, alors que la facture d'importation de ses composants est très importante. A cet effet, ajoute la même source, l'opérateur souhaitant produire des Smartphones en Algérie «paiera les taxes d'importation des composants sans bénéficier d'avantages, comme c'est le cas des montages industriels précités (automobile, électronique et électroménager)». Rappelons à ce sujet que la ministre de l’Industrie a tout récemment affirmé que le dossier du CKD-SKD sera clôturé d’ici fin 2019, pour repartir, l’année prochaine, sur le dispositif de loi mis en place, mettant l’accent sur le taux d’intégration qui devait allait crescendo au fil des années.

Fouad Irnatene