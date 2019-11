Chlef : 2 morts dans un glissement de terrain

Deux personnes sont décédées dans un glissement de terrain survenu, samedi, dans la commune d’Ain Mrane de la wilaya de Chlef, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. «L’accident est survenu à la mi-journée, au lieu dit «Ain Kahla» de la commune d’Ain Mrane, suite à des travaux de creusage d’une tranchée destinée à une conduite d’assainissement», a indiqué à l’APS, le chargé de la communication, le lieutenant Mohamed Messaàdia. Les deux victimes, âgées de 34 et 49 ans et originaires de la région, sont mortes emportées par le glissement de terrain, a-t-on ajouté de même source. L’intervention des unités de la Protection civile de Taougrit et Ain Mrane a permis l’extraction des dépouilles des victimes, avant leur transfert vers la polyclinique d’Ain Mrane, est-il précisé, par ailleurs.