Tébessa : Démantèlement d’un réseau de contrebande de devises

Un réseau international spécialisé dans la contrebande de la devise étrangère et nationale a été démantelé dans la wilaya de Tébessa, a-t-on appris, samedi auprès de la cellule de la communication de la sûreté de wilaya. La même source a indiqué que la brigade économique et financière de la police judiciaire avait ouvert une enquête approfondie sur des cas de fraude et d'utilisation de contrefacteurs, et des infractions relatives à la réglementation des échanges et au transfert de capitaux, ainsi que d'évasion fiscale. Deux personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées par les services sécuritaires, et trois véhicules saisis, a indiqué, la même source, soulignant que 95.000 euros et plus de 30 millions DA ont été également saisis. Deux usines de menuiserie et de plastique et quatre autres usines situées dans des wilayas limitrophes ont été également fermées dans le cadre de cette affaire, a ajouté la même source. Deux ressortissants étrangers sont impliqués dans cette affaire, a ajouté la même source, ajoutant qu'un dossier pénal a été transmis à la justice et des mandats de dépôt ont été prononcés contre les trafiquants.