Sétif : 17 vehicules VOLÉS, récupérés

Les services de police agissant par l’intermédiaire de la section chargée de la lutte contre les vols, relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus à réaliser un gros coup ces derniers jours et ont mis fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules à l’intérieur du territoire national et l’évasion internationale, récupérant par la même plusieurs véhicules de tourisme, camions et motos.

Une activité dont l’efficacité incontestée s’est traduite par la récuperation de 6 véhicules de tourisme dont l’un fait l’objet de recherche au niveau international. Par ailleurs indique la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya, les services de police ont également mis la main sur 3 camions et 7 motos dont 6 font aussi l’objet de recherche à un niveau international.

Pas moins de 5 personnes dont une d’origine étrangère sont impliquées dans ces affaires et ont fait l’objet d’arrestation.

Dans la lutte implacable qu’ils livrent à un tel phénomène, les services de police n’ont pas manqué également et à la grande satisfaction de la population de récupérer un véhicule volés récemment dans la ville Sétif. Ce vehicule de tourisme du type Accent à été saisie à l’intérieur d’un garage de tolerie dont le propriétaire demeure dans la wilaya de Mila.

F. Zoghbi