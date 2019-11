Les maisons du diabète à Alger : Insuffisances de moyens humains et matériels

Les Établissements de santé de proximité spécialisés dans la prise en charge du diabète à Alger, communément appelés «maisons du Diabète», pâtissent de nombre d'insuffisances en termes d'encadrement médical et de moyens de travail, impactant négativement le niveau de prise en charge des patients, a affirmé, samedi à Alger, le président de l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger, Fayçal Ouhadda.

S’exprimant en marge d'une journée de sensibilisation organisée au Jardin d'essai d'El Hamma (Alger), en coordination avec «le groupe Saidal», M. Ouhadda a mis l'accent sur «le décalage», en matière de moyens entre les Maisons du diabète dans la capitale (El Annasser dans la commune de Belouizdad, Sidi M'barek dans la commune d'El-Harrach, et d'autres à Bouzareah, à Staoueli et Bab El Oued), pour la prise en charge des malades que ce soit en termes d'encadrement médical et paramédical ou pour les moyens de travail nécessaires à la bonne prise en charge des malades. Faisant état, à ce propos, de l'existence d'une «pression» sur le centre d'El Annasser, (ex Ruisseau) dans la commune de Belouizdad qui enregistre une «affluence importante», M. Ouhadda a indiqué que les autres Maisons du diabète, notamment celle de Sidi M'barek à El Harrach, fait face à des difficultés pour la réception des malades. Il a appelé, dans ce cadre, a affecter des nouveaux médecins au niveau de ces centres pour remplacer leurs confrères partis en retraite et à renforcer le corps paramédical avec de nouveaux éléments pour prendre en charge les malades qui affluent «en nombre important» sur ces établissements spécialisés. Soulignant que cette journée de sensibilisation était une aubaine pour «rappeler les gens de l'importance du dépistage précoce de la maladie», M. Ouhadda a appelé le public à «la vigilance» quant à la qualité des glucomètres commercialisés actuellement en Algérie.

«Des glucomètres ne répondant pas aux normes internationales sont vendus en Algérie avec l'autorisation du ministère de la Santé», a-t-il mis en garde, précisant que ces appareils donnent «de faux résultats» aux utilisateurs qu'il a appelé à se «rapprocher des spécialistes pour se rassurer de l'efficacité du glucomètre». Il a démenti, dans ce sens, l'existence d'une «pénurie» de médicaments pour diabétiques, notamment de type 2. De son côté, le directeur commercial du Groupe Saidal, Youcef Ouakli, a fait savoir que parmi les objectifs de la participation à cette journée de sensibilisation est d' «attirer l'attention sur les incidences sanitaires et financières de cette maladie silencieuse», en faisant référence aux maladies liées au diabète touchant les reins, les yeux, le cœur et les membres inférieurs. Il a révélé, dans ce sens, que le Groupe Saidal, qui est chargé de la fourniture des médicaments au profit des diabétiques de type 2, lancera d'ici 2020-20200 plusieurs autres combinaisons de médicaments, notamment sous forme de perfusions ou de stylo cartouche. L'espace réservé aux visiteurs du Jardin d'El Hamma a connu une grande affluence des familles, où il a été procédé à l'aménagement de plusieurs ateliers, notamment des ateliers dédiés aux test de glycémie et d'hypertension. Pour sa part, le Dr Khelfaoui Faiza, médecin généraliste à l'EPSP d'El Annasser a fait savoir que les précédentes campagnes de sensibilisation avaient permis «le dépistage de nouveaux cas qui ignoraient être atteints de diabète». Se référant aux chiffres de l'Organisation mondiale de Santé (OMS), le Dr Khelfaoui a fait savoir que 14% des Algériens sont atteints de diabète, estimant qu'il s'agit d'un «indicateur inquiétant» nécessitant davantage d'attention afin d'inculquer aux citoyens les méthodes appropriées de la nutrition.