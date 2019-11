Note de lecture : Truculente tranche de vie

Un nombreux public est venu assister, samedi, à la projection en avant-première du film «143, Rue du Désert» de Hassen Ferhani, cinéaste, qui s’est déjà fortement distingué avec son long-métrage documentaire «Fi Rassi Rond-point» avec lequel il a remporté plusieurs prix dans les festivals en Algérie et à l’étranger.

Hassen Ferhani scrute la vie et à travers elle ses principaux personnages dans leurs moindres retranchements, dans leurs moindres détails et singularités. Ses filmes taillent ainsi des portraits qui se dévoilent au fur et à mesure que le film se déroule, par petites touches, par une grande observation de son environnement, par un regard emprunt de réalisme et de poésie.

Les films de Hassen Ferhani sont désormais estampillés. Il n’en a que deux mais sa marque de fabrique est déposée. Tout peut commencer par ses choix des personnages qu’il met en lumière. Pas de gens connus, pas de célébrités, pas de personnalités historiques au riche parcours mais des gens simples, des petites gens contre toute attente. Mais qui ont une belle âme. Dans «143, rue du désert », Hassen Ferhani plante sa caméra dans une région de l’immense désert, plus précisément devant et à l’intérieur d’un très modeste relais géré par une femme seule et âgée, Malika.

Ferhani impose son rythme dès l’entame de son film avec des plans fixes qui désignent le décor, une bâtisse, sa porte et ses fenêtres, un petit arbre, une chatte, deux chiens et des camions qui défilent le long de la transsaharienne. En plan plus serré, Malika emplit l’écran; le réalisateur la filme longuement, montre son espace vital pour cadrer encore son personnage principale. Malika gère ce relais depuis des années, depuis qu’elle s’est installée au désert la native de Constantine, ville qu’elle a quittée suite aux événements des années 90. Elle ne dira pas plus si ce n’est qu’elle a coupé les ponts avec sa famille.

Malika vend du café et du thé et prépare des omelettes aux clients qui en demandent. On y trouve aussi chez elle des cigarettes, des gaufrettes et des boissons, de la limonade et du jus. Elle se contente de ce petit commerce pour vivre. Elle s’approvisionne dans la ville la plus proche, El Ménéa, en prenant le bus ou en faisant du stop.

Hassan Ferhani, avec la complicité de son ami Chawki Amari, ne s’est pas trompé de cible. Son personnage a du caractère, de l’humour et un côté pittoresque. Elle reste la même quel que soit son interlocuteur; des Algériens, des réfugiés du sud ou d’une Irlandaise. Elle ne demande rien que la paix et elle aime regarder les dunes.

Ses clients lui ramènent des tranches de vie, lui racontent les choses de la vie, elle est attentive et donne parfois son avis. Elle parle bien en arabe et se débrouille en français. Elle a un côté de comédienne Malika et elle le prouve lorsqu’elle s’est illustrée dans une séquence improvisée avec l’incroyable Chawki Amari.

Tout compte fait, c’est la vie qui défile et c’est la situation du pays dont il est question en filigrane quand les clients évoquent le problème du chômage et d’absence de perspectives.

Hassen Ferhani ne juge pas, ne tranche pas, il se contente de transmettre, avec la magie du cinéma, des tranches de vie, la vie tout simplement dans sa cruelle nudité et dans son immense beauté.

Abdelkrim Tazaroute